Gradska inspekcija u vrtiću "Neven": Naložene hitne mjere za zaštitu zdravlja djece

Gradska zdravstvena inspekcija izvršila je inspekcijski nadzor u vrtiću "Neven", a rukovodstvu Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje naloženo je preduzimanje svih odgovarajućih mjera s ciljem zaštite zdravlja djece i zaposlenih.

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Gradska uprava je saopštila da je Gradska zdravstvena inspekcija upoznata o slučaju u vrtiću "Neven" od početka, nakon čega je odmah, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i nadležnostima pristupila preduzimanju svih neophodnih aktivnosti.

Od saznanja, kako navode iz Gradske uprave, pa do danas, zdravstvena inspekcija Grada kontinuirano prati stanje na terenu.

"Inspekcijski postupak je i dalje u toku, te će nakon njegovog okončanja biti utvrđene sve relevantne činjenice i preduzete mjere u skladu sa zakonom", naveli su iz Gradske uprave.

Iz Gradske uprave ističu su da je donošenje stručnih preporuka u nadležnosti Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja i uprave Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

U saopštenju se dodaje da Gradska zdravstvena inspekcija ostaje u svakodnevnoj komunikaciji sa svim nadležnim institucijama, prati razvoj situacije i nastavlja da preduzima sve mjere iz svoje nadležnosti s ciljem zaštite javnog zdravlja.

Vrtić "Neven" banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje zatvoren je do petka, 3. jula, nakon što se ispostavilo da je određeni broj djece pozitivan na salmonelu, rekao je Srni direktor Centra Petar Jokanović.

On je naveo da je trenutno 16 zaražene djece, a salmonela je naknadno potvrđena i kod jednog vaspitača. "Zatvorili smo vrtić na tri dana i uslovili roditelje da se djeca mogu vratiti u objekat samo ako imaju negativan nalaz na salmonelu", istakao je Jokanović.

Podsjetimo, mediji su objavili da je vrtić "Neven" privremeno zatvoren jer je prošle sedmice nekoliko djece završilo kod ljekara s povraćanjem i dijarejom.