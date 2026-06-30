Zašto je drveće u gradovima važno: Skoro 20 stepeni razlike u hladu i na betonu u Banjaluci

Razlika između prostora pod krošnjama i novoizgrađenih betonskih površina u Banjaluci tokom ljetnih vrućina može biti gotovo 20 stepeni, pokazalo je mjerenje obavljeno danas u podnevnim časovima na dvije gradske lokacije.

Izvor: Facebook/Za Plan

Prvo mjerenje obavljeno je u Aleji Svetog Save, gdje je drveni termometar postavljen na klupu u prirodnom hladu pokazao temperaturu od 31,5 stepeni Celzijusa. Na toj lokaciji građani su boravili u hladu drveća, dok su krošnje ublažavale efekte visokih temperatura.

Petnaestak minuta kasnije mjerenje je ponovljeno na novoizgrađenom prostoru kod "kabriolet dvorane", pored teniskih terena. Termometar je postavljen na drvenu podlogu betonske konstrukcije za sjedenje, uz izolaciju maramicama kako ne bi bio pod direktnim uticajem zagrijane podloge. Izmjerena temperatura iznosila je čak 50 stepeni Celzijusa.

Razlika od gotovo 19 stepeni na dvije lokacije u istom gradu i u gotovo istom trenutku ukazuje na značaj zelenih površina u planiranju javnog prostora, ali i na problem stvaranja takozvanih toplotnih ostrva u urbanim sredinama, navode iz Udruženja "Za Plan".

Novoizgrađeni prostor kod teniskih terena, iako moderno uređen, tokom najtoplijeg dijela dana ostaje gotovo neupotrebljiv za boravak građana zbog visokih temperatura površina namijenjenih za sjedenje.

Članovi Udruženja upozoravaju da uređenje javnih prostora ne bi trebalo da bude isključivo estetsko pitanje, već da prilikom projektovanja treba voditi računa o mikroklimi, dovoljnom broju stabala, prirodnim materijalima i potrebama građana.

Upravo zbog toga sve češće se ističe da je uključivanje stručnjaka različitih profila, ali i javnosti, važno kako bi gradski trgovi, parkovi i šetališta bili funkcionalni i tokom perioda ekstremnih ljetnih temperatura.

Jednostavno mjerenje obavljeno u Banjaluci pokazalo je koliko prisustvo drveća može da utiče na temperaturu prostora i kvalitet boravka na otvorenom, ali i koliko velike betonske površine bez prirodnog hlada doprinose zagrijavanju grada.