Građanska inicijativa "Za plan" traži ocjenu zakonitosti izmjena regulacionog plana uz Vrbas

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Građanska inicijativa "Za plan" podnijela je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana za uređenje obala Vrbasa, koju je usvojila Skupština grada Banjaluka.

Građanska inicijativa „Za plan“ traži ocjenu zakonitosti izmjena plana uređenja obala Vrbasa Izvor: Inicijativa "Za plan"

U inicijativi se navodi da je ovaj zahtjev podnesen kao odgovor na, kako se ističe, "očigledno i gotovo drsko zanemarivanje obavezujućih pravnih normi" od strane gradske vlasti, koja je prilikom donošenja osporene odluke, prema tvrdnjama podnosilaca, stavila privatne investitorske interese iznad javnog interesa i zakonskih načela prostornog planiranja.

"Vladavina prava, temelj zaštite uređenog prostora Republike Srpske, ne može biti svedena na puku administrativnu formalnost koja pogoduje investitorima. Odluka kojom se mijenja dio regulacionog plana obala Vrbasa nije u skladu sa zakonom, niti sa javnim interesom", navodi se u dokumentu.

Inicijativa se odnosi na područje desne i lijeve obale rijeke Vrbas, od Rebrovačkog mosta naniže, koje je, kako se naglašava, od 1975. godine bilo definisano kao zeleni prostor javne namjene. Građanska inicijativa tvrdi da je osporenom odlukom taj prostor dobio namjenu građevinskog zemljišta, čime je, prema njihovim navodima, povrijeđeno načelo zakonitosti i javnog interesa.

"Za plan" poručuje da je cilj njihovog djelovanja zaštita javnih površina i očuvanje uređenog prostora Banjaluke, te da je podnošenje inicijative pred Ustavnim sudom "nužan korak u odbrani pravnog poretka i javnog dobra".

Ustavni sud Republike Srpske treba da odluči da li će pokrenuti postupak ispitivanja ustavnosti osporenog akta.

