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Salmonela u banjalučkom vrtiću: "Neven" zatvoren do petka, trenutno zaraženo 16 djece i vaspitač

Salmonela u banjalučkom vrtiću: "Neven" zatvoren do petka, trenutno zaraženo 16 djece i vaspitač

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vrtić "Neven" banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje zatvoren je do petka nakon što se ispostavilo da je određeni broj djece pozitivan na salmonelu, rekao je direktor Centra Petar Jokanović.

shutterstock_511391032.jpg Izvor: Shutterstock

"Trenutno imamo 16 zaražene djece, a salmonela je naknadno potvrđena i kod jednog vaspitača. Zatvorili smo vrtić na tri dana i uslovili roditelje da se djeca mogu vratiti u objekat samo ako imaju negativan nalaz na salmonelu", istakao je Jokanović za Srnu.

On je naveo da su testirani svi vaspitači, spremači i svi oni koji dolaze u dodir sa hranom.

"Objekat je dezinfikovan i u njega od petka mogu da uđu samo djeca koja imaju tri uzastopna negativna nalaza", istakao je Jokanović.

Jokanović je rekao da je u vrtić "Neven" upisano 172 djece.

On je dodao da vrtić postupa po instrukcijama Instituta za javno zdravstvo i Higijensko-epidemiološke službe (HES).

Podsjetimo, mediji su objavili da je vrtić "Neven" privremeno zatvoren jer je prošle sedmice nekoliko djece završilo kod ljekara s povraćanjem i dijarejom.

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Tagovi

salmonela Banjaluka vrtić vrtići Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

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