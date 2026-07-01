Zdravstveno stanje djece iz vrtića "Neven": Svi oboljeli se osjećaju dobro i na kućnom su liječenju

Kod 16 djece i jedne vaspitačice u banjalučkom vrtiću "Neven", koji djeluje u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, potvrđena je salmonela, potvrđeno je iz Doma zdravlja Banjaluka.

Izvor: Dom zdravlja Banjaluka

"Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Banjaluka od 19. juna, kada je prijavljen prvi slučaj, provodi intenzivan epidemiološki nadzor povodom pojave gastrointestinalnog oboljenja kod djece iz predškolske ustanove 'Neven' na području grada Banjaluka“, saopštili su iz Doma zdravlja.

Naveli su da je nakon prvih prijava zaraznog oboljenja sa dijagnozom enterokolitisa sprovedeno epidemiološko istraživanje, aktivno traženje oboljelih, epidemiološko anketiranje roditelja, pojačan zdravstveni nadzor, dezinfekcija prostora, kao i druge mjere propisane važećim procedurama za postupanje u slučaju zaraznih bolesti.

"Dom zdravlja Banjaluka je, u skladu sa zakonskim propisima i procedurama za prijavljivanje i suzbijanje zaraznih bolesti, u više navrata obavijestio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Zdravstvenu inspekciju grada Banjaluka i Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje o svim saznanjima, preduzetim aktivnostima i toku epidemiološkog istraživanja“, naveli su iz ove zdravstvene ustanove.

Dodali su da je zaključno sa 30. junom iz uzoraka koprokulture kod 16 djece i jedne vaspitačice iz vrtića "Neven" izolovana Salmonella enteritidis.

"U skladu sa epidemiološkim preporukama, preporučeno je da svi zaposleni u vrtiću 'Neven', sva lica koja učestvuju u pripremi, distribuciji i posluživanju hrane, kao i sva djeca koja pohađaju ovu predškolsku ustanovu, izvrše tri uzastopna pregleda koprokulture“, istakli su iz Doma zdravlja.

Kako su naveli, klinička slika oboljelih najčešće je podrazumijevala dijareju, povišenu tjelesnu temperaturu, povraćanje i bolove u stomaku.

"Sva djeca koja su imala simptome trenutno se osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom", poručili su iz Doma zdravlja.

Dodali su da je Higijensko-epidemiološka služba sprovela sve mjere iz svoje nadležnosti, uključujući epidemiološko anketiranje, zdravstveni nadzor, dezinfekciju objekta, zdravstveno-vaspitni rad sa roditeljima i zaposlenima, kao i kontinuirano praćenje epidemiološke situacije i pojave novih slučajeva oboljenja.

"Ova služba nije nadležna za utvrđivanje uzroka oboljenja putem uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja hrane, vode i drugih potencijalnih izvora zaraze. Epidemiološko istraživanje i dalje je u toku, a svakodnevno se prati epidemiološka situacija. Sve dalje aktivnosti usmjerene su na prikupljanje dodatnih epidemioloških i laboratorijskih podataka radi potpunog rasvjetljavanja okolnosti nastanka i širenja oboljenja", zaključili su iz Doma zdravlja Banjaluka.

(Nezavisne/Mondo)