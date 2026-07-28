Mještani 12 godina čekaju rješenje: Klizišta ugrožavaju devet domaćinstava u banjalučkom naselju Mađir

Najmanje devet domaćinstava ugroženo je zbog aktivnih klizišta u naselju Mađir u banjalučkoj mjesnoj zajednici Česma, uz desnu obalu rijeke Vrbas, a mještani već 12 godina upozoravaju na problem i traže pomoć nadležnih.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Mještanin ovog naselja Mićo Drobac rekao je da se borba stanovnika sa ovim problemom vodi duže od decenije, te da su se klizišta dodatno intenzivirala nakon velikih poplava 2014. godine.

Prema njegovim riječima, raniji radovi na obali doveli su do promjene toka rijeke, urušavanja oko 30 metara obale i ugrožavanja jedinog prilaznog puta, zemljišta i kuća.

"Naša borba traje punih 12 godina, klizište se nakon poplava 2014. godine dodatno aktiviralo.Svake godine napreduje i sada ugrožava kuće, ali i jedini put kojim prilazimo svojim domovima", naveo je Drobac.

On smatra da problem ima dva glavna uzroka, navodeći da prvi datira iz 2012. i 2013. godine, kada je izgrađen nasip prema naselju Kumsale, na suprotnoj obali Vrbasa, od materijala izvađenog iz korita rijeke.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

"Nakon toga su došle velike poplave 2014. godine. Taj nasip je spriječio da se rijeka Vrbas izlije prema Kumsalama, pa je sva snaga rijeke usmjerena na desnu obalu, odnosno prema našim kućama", rekao je Drobac.

Dodao je da je tada došlo do pokretanja klizišta i urušavanja obale, te da mještani i danas žive u takvim uslovima.

"Tražili smo pomoć i obraćali se institucijama. Već 12 godina živimo u neizvjesnosti, bez adekvatne reakcije nadležnih. Primorani smo da sami održavamo putnu komunikaciju, iako je to obaveza institucija", istakao je Drobac.

On je naveo da mještani ne mogu prihvatiti obrazloženje da nema novca za sanaciju obale, dok istovremeno svjedoče različitim ulaganjima u drugim dijelovima grada.

Ovo naselje danas je posjetio predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković, koji je upozorio na katastrofalno stanje, te predložio hitno rješavanje ovog problema.

Iskoristio je priliku da prozove i gradonačelnika Draška Stanivukovića ističući da ne mari za potrebe građana, očigledno zaboravljajući da je stranka iz koje dolazi (SNSD) bila na vlasti i te 2014., ali i još šest godina nakon, a da vapaje ovih ljudi ni tada niko nije čuo, kao što ih niko ne čuje ni od 2020. kada je vlast preuzeo Stanivuković.

(Mondo/Srna)