Automobilom sletjele u površinski kop kod Majdanpeka: Tri žene povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nezgodi

Na izlazu iz Majdanpeka dogodila se teška saobraćajna nezgoda. Tamara P. i koleginice završile su u bolnici nakon što je automobil sletio u rudarski kop.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uznemirujući snimak teške saobraćajne nezgode koja se dogodila na izlazu iz Majdanpeka, kada je Tamara P. (32), koja je sa dvije koleginice krenula na posao, iz za sada nepoznatog razloga izgubila kontrolu nad automobilom i sletjela u površinski rudarski kop, pojavio se na društvenim mrežama.

Na snimku, koji je objavila Instagram stranica 192.rs, vidi se trenutak u kojem vozilo nakon izlijetanja sa puta dolazi do same ivice, udara u zaštitnu ogradu i doslovno se lansira u vazduh.

Vozilo je nakon udarca u zaštitnu ogradu poletjelo u vazduh preko iste, a kamera je zabilježila i sam pad vozila, kao i njegovo višestruko prevrtanje niz padinu površinskog kopa.

Nesreća se dogodila juče oko 5.30 časova na regionalnom putu od Majdanpeka ka Beogradu. Tamara P. je sa dvije koleginice krenula na posao u pogon fabrike "Termal Inženjering", kada je došlo do izlijetanja sa kolovoza. Automobil je probio zaštitnu ogradu i završio na ivici trase kojom se kreću teški damperi kineske kompanije "Zi Đin".

Sve tri žene prevezene su u Opštu bolnicu u Majdanpeku, gdje im je ukazana ljekarska pomoć, dok će tačan uzrok nezgode biti utvrđen istragom.

Prema riječima očevidca koji se u trenutku nezgode zatekao u blizini, samo splet srećnih okolnosti spriječio je mnogo veću tragediju.

"Samo ih je Bog dragi spasao. Šta se tačno dogodilo, da li je vozila brže i nije mogla da savlada krivinu, udarila je u desnu stranu kolovoza, a silina udarca prebacila je vozilo na suprotnu stranu puta. Automobil je probio zaštitnu ogradu i sletio niz rudničku bermu, gdje se zaustavio na samoj ivici još većeg ambisa kopa", ispričao je očevidac.

Vijest o nezgodi brzo se proširila okolnim mjestima, pa je ubrzo stigla i do mještana Rudne Glave, koji su ostali u šoku kada su čuli šta se dogodilo.

"Tamara je kolima izletjela i isprevrtali su se načisto. Sreća pa su živi", rekla je jedna mještanka Rudne Glave.

Za sada nije poznato zbog čega je žena izgubila kontrolu nad vozilom, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene istragom.

(Telegraf/192/MONDO)