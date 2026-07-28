Otkriven uzrok najvećeg šumskog požara u istoriji Španije: Jedna osoba uhapšena, otkriveni detalji istrage

Najveći šumski požar u istoriji Španije zahvatio je više od 77.000 hektara. Vanredno stanje proglašeno zbog ekstremnog intenziteta požara.

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Možda najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio područja u blizini gradova Avile, Toleda i Madrida, izazvan je neovlašćenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području kod mjesta Burgohondo, izvijestila je novinska agencija EFE, pozivajući se na policijsku istragu.

Požar u provinciji Avila izbio je 22. jula, a policija smatra da ga je izazvala varnica nastala tokom rada teške mašine u području gdje je zbog ekstremne opasnosti od požara takav rad bio zabranjen. Zbog toga je jedna osoba uhapšena, dok je protiv još jedne pokrenuta istraga.

Vanredno stanje

Požar se zbog jakog vjetra, izuzetno visokih temperatura i suve vegetacije veoma brzo proširio i spojio sa požarima iz okoline Madrida i Toleda u jedinstveni vatreni front. Za sada nije poznat uzrok požara u pokrajini Madrid i provinciji Toledo.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska opisao je objedinjeni požar kao "najveći i najagresivniji u istoriji Španije", dok je vlada proglasila stanje nacionalne vanredne situacije.

Prema posljednjim podacima, vatra je zahvatila više od 77.000 hektara šuma i rastinja, a obim požarišta dostigao je oko 280 kilometara. Sateliti su u ponedjeljak registrovali više od hiljadu aktivnih žarišta.

Velike evakuacije

Požar je teško pogodio dolinu Alberče, područje Sijera de Gredos, dolinu Tijetar i prirodni rezervat Vale de Iruelas, jedno od najvažnijih evropskih staništa crnog lešinara.

Zbog požara je evakuisano ili je u svojim domovima moralo da ostane više od 90.000 stanovnika centralne Španije, dok je u jugoistočnoj provinciji Kasteljon dodatnih 16.000 ljudi moralo da napusti svoje domove zbog zasebnog velikog požara.

U gašenju učestvuje više od 1.800 pripadnika vatrogasnih i hitnih službi, uključujući špansku Vojnu jedinicu za vanredne situacije (UME), uz pomoć međunarodnih snaga iz Portugala, Italije, Grčke i Turske.

Ekstremni intenzitet

Stručnjaci navode da je riječ o požaru "šeste generacije", odnosno požaru ekstremnog intenziteta koji zbog ogromne količine oslobođene toplote stvara sopstvene meteorološke uslove. Takvi požari mogu razviti snažne konvekcione stubove, naglo mijenjati smjer širenja i stvarati nova žarišta kilometrima od glavne vatrene linije, što znatno otežava gašenje.

Španija je od početka godine zabilježila više od 211.000 izgorjelih hektara, gotovo osam puta više nego u istom periodu prošle godine, dok meteorolozi za ovu nedjelju najavljuju novi toplotni talas sa temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusa u velikom dijelu zemlje.

(Index/MONDO)