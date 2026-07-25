Francuske vlasti naredile su evakuaciju skoro 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj stanovnika koji su zbog šumskih požara morali da napuste domove u Francuskoj i Španiji premašio 220.000.

Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia

Oko 200.000 ljudi evakuisano je na jugozapadu Francuske, u regijama Žironda i Land. Francuski predsjednik Emanuel Makron angažovao je vojsku kao pomoć u borbi protiv vatrene stihije.

U međuvremenu, španski zvaničnici upozorili su da je požar kod Madrida "izvan kapaciteta vatrogasaca da ga obuzdaju", nakon što su se tri požara zapadno od prestonice spojila u jednu veliku buktinju.

Španska vlada proglasila je vanrednu situaciju na nacionalnom nivou. Evakuaciju je dobilo 25.000 ljudi, dok je gotovo 40.000 stanovnika dobilo naređenje da ostane u kućama.

Predsjednica madridske regije Izabel Dijaz Ajušo opisala je požar kao "najgori u istoriji regiona", navodeći da su se stvorili uslovi za "savršenu oluju" - visoke temperature, neprestani vetar i spajanje vatrenih frontova.

U Španiji su lokalne službe za vanredne situacije saopštile da se požari kreću ka opštinama Robledo de Čavela i Fresnediljas de la Oliva, oko 50 kilometara od Madrida.

"Požar je na vrhuncu i trenutno je izvan kapaciteta vatrogasaca da ga obuzdaju", rekao je novinarima šef službe za vanredne situacije madridske vlade Karlos Noviljo.

"Nije moguće direktno napasti vatru u tom području, pa se preduzimaju odbrambene mjere", dodao je on.

Vidi opis Požari divljaju u Francuskoj i Španiji nakon ekstremno visokih temperatura: Evakuisano 220.000 ljudi, angažovana vojska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Thibaut/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Požar preti El Eskorijalu, strahuje se od spajanja frontova

Vojna jedinica za vanredne situacije raspoređena je kako bi pokušala da zaustavi širenje plamena, a glavni fokus je zaštita područja kod grada El Eskorijala.

Vlasti prate i odvojeni požar u susednoj provinciji Avila, gde strahuju da bi veliki požar kod Burgohonda mogao da se spoji sa onim kod Madrida.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekao je da vlasti čine "sve što možemo" kako bi spriječile spajanje dva požara.

Vladin delegat u Madridu Fransisko Martin upozorio je da bi broj ugroženih mogao da raste, jer "žar leti kilometrima, a vatra preskače velike udaljenosti".

Gradonačelnik El Tjembla, jednog od pogođenih mjesta u Avili, rekao je da se vatra proširila od Navaluenge do doline Iruelas, na udaljenosti od oko 20 kilometara, za manje od pola sata.

"Bilo je užasno", rekao je Arturo Varas Gonzales za televiziju laSexta.

Prema podacima vlasti, u oblasti Madrida izgorjelo je najmanje 6.000 hektara zemljišta, dok je požar u Avili zahvatio skoro 9.000 hektara.

Evakuisano je osam opština: Čapinerija, Navas del Rej, Kolmenar del Arojo, Fresnediljas de la Oliva, Robledo de Čavela, Aldea del Fresno, Navalagamela i Sarzaleho.

Nekoliko drugih mjesta, među kojima su San Martin de Valdejglesijas, Pelajos de la Presa i Vilja del Prado, i dalje je pod mjerama zabrane kretanja.

"Ako pokušaš da se suprotstaviš vatri, proguta te"

Ekologio Kabrera (86) bio je primoran da napusti svoje selo zapadno od Madrida.

"Ako ne pobjegneš i pokušaš da joj se suprotstaviš, proguta te", rekao je on za AFP iz sportske hale u mestu Vilamanta, gde je utočište pronašlo na stotine evakuisanih.

Njegova porodica pokušala je da sačuva kuću polivajući je baštenskim crijevima dok nisu stigli vatrogasci.

"Stigli su i rekli svima da izađu... Nikada nisam doživio ništa slično", rekao je Kabrera.

Ajušo je ocijenila da je situacija "potpuno neuobičajena i katastrofalna", ističući da je prioritet spasavanje života.

Španski premijer Pedro Sančez trebalo bi u subotu rano da poseti centar za koordinaciju hitnih službi u pogođenoj zoni. On je ranije poručio da građani "proživljavaju dramatičnu situaciju" i pozvao ih na maksimalan oprez.

Civilna garda uhapsila je jednu osobu i istražuje još jednu zbog požara kod Burgohonda. Lokalne vlasti sumnjaju da je požar mogao da izazove nemar prilikom korišćenja teške mehanizacije, tokom perioda kada su bila na snazi ograničenja.

"XXL požar" u Francuskoj, evakuisano oko 200.000 ljudi

Na jugozapadu Francuske vlasti su evakuisale oko 200.000 ljudi nakon što su požari zahvatili regione Žironda i Land.

U ranim jutarnjim satima u subotu, iz predostrožnosti su evakuisana četiri mjesta u blizini Bordoa - Sen Medar an Žal, Sen Žan d'Ilak, Martinja an Žal i Sen Oben de Medok, sa ukupno 58.400 stanovnika.

Požar u Žirondi, koji je lokalna prefektkinja Sofi Brokas opisala kao "XXL požar", progutao je više od 19.000 hektara šume i uništio oko 80 kuća.

Vlasti su evakuisale cijelo poluostrvo Kap Feret na jugozapadnoj obali, a stotine ljudi su čamcima izvučene iz popularnog turističkog mesta dok je vatra zahvatala područje.

Na poluostrvu tokom godine živi nešto manje od 8.000 ljudi, ali se taj broj tokom ljetnje turističke sezone može uvećati i deset puta.

Šef vatrogasno-spasilačke službe Mark Vermelen rekao je da su uslovi teži nego tokom razornih požara koji su pogodili region 2022. godine, jer suša omogućava vatri da nastavi da se širi i tokom noći.

"Nikada nismo videli konvektivni požar ovakvih razmera", rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez za TF1 i dodao da je povrijeđeno oko 50 vatrogasaca.

On je naveo da je požar "samoodrživ" i da mijenja smjer, dok se u petak uveče kretao na istok, ka Bordou.

"Reorganizovaćemo odgovor kako bismo se protiv vatre borili sa zemlje i sprečili njeno napredovanje ka Bordou", poručio je Nunez.

Južnije, još jedan požar kod Biskarosa, u regionu Land, primorao je više od 23.000 ljudi da napuste domove, kampove, dom za stare i letnji kamp.

Prefekt Landa Žil Klavrel rekao je da požar neće biti ugašen do kraja petka, dok su udari vetra dostizali 50 kilometara na čas, a temperature bile između 36 i 37 stepeni.

Gradonačelnik jednog od najteže pogođenih mjesta, Lež Kap Fereta, Filip de Gonevil, rekao je da se region "poslednjih mjesec i po dana suočava sa ekstremnim vremenskim uslovima", bez kiše i uz temperature iznad proseka.

"To je nezapamćeno. Ni mi ni vatrogasci nismo vidjeli ništa slično", rekao je on.

Makron je situaciju sa požarima opisao kao "veoma napetu", posebno u Žirondi. Saopštio je da je Francuska aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i da će dobiti pomoć, uključujući dva helikoptera "Blek hok" iz Češke i Slovačke.

Ekstremni uslovi širom južne Evrope

Evropska unija poslala je avione i helikoptere kao pomoć vatrogascima u Španiji i Francuskoj, dok se veliki dio južne Evrope suočava sa ponovljenim toplotnim talasima i dugotrajnom sušom.

Evropa je kontinent koji se najbrže zagreva i od osamdesetih godina prošlog vijeka temperatura raste više nego dvostruko brže od svjetskog proseka, navodi Služba EU za klimatske promjene Kopernikus.

Topliji i suvlji uslovi ostavljaju manje vlage u vegetaciji, pretvarajući je u gorivo koje omogućava požarima da lakše buknu i brže se šire.

I dalje je potrebna iskra - najčešće ljudska aktivnost, slučajna ili namerna, odnosno udar groma, ali ekstremna toplota, suva vegetacija i jak vetar mogu učiniti požare mnogo bržim i daleko težim za gašenje.

Prema Evropskom informacionom sistemu za šumske požare, požari su ove godine u Evropi već zahvatili više zemljišta od godišnjeg prosjeka u posljednje dvije decenije.

Evropska agencija za životnu sredinu saopštila je da su klimatske promjene povećale rizik od šumskih požara širom Evrope, a najveća opasnost očekuje se upravo na jugu kontinenta.

(BBC/Mondo)