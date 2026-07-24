Španski heroj neće zadržati zlatnu medalju: "Mama i tata radili od 3 ujutru, a on me je vodio svuda"

Pedro Poro je znao kome ide njegova zlatna medalja - njegovom dedi.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images /Profimedia/Instagram/pedroporro29_/Printscreen

Mnogo lijepih priča stoji iza osvajanja Svjetskog prvenstva od strane Španije, a jedna dolazi iz malenog Don Benita sa reke Gvadijane. Na mjestu gdje se razdvajaju Ekstramadura i Andaluzija u Španiji od Algarve u Porugalu. Tamo je Pedro Poro donio svoju zlatnu medalju jednoj posebnoj osobi.

To je njegov deda koji ga je vozio stotinama kilometra na treninge kada je bio mali i nikada mu Pedro to nije zabraovio. Sada je Poro jedan od heroja Španije, a deda je bio u suzama kada je dobio njegovu medalju. "Ovo je takav ponos, nemaš ideju koliki. Misija je uspješno završena", rekao je raznježeni deda. Pogledajte tu scenu:

Pedro Porro's grandad drove him thousands of miles as a child to training and matches, helping him chase his dream of becoming a footballer.



Yesterday, Porro returned home and gave his grandad the World Cup winners' medal. Mission accomplished ❤️pic.twitter.com/d22MoxbJU7 — Premier League (@premierleague)July 23, 2026

Babin i dedin!

Pedro Poro je rođen u Don Benitu ali pošto su njegov otac Luis i majka Eva bili zauzeti poslom uglavnom je odrastao sa babom i dedom.

"Moja majka je radila u "Merkadoni", dok je otac prihvatao svaki posao koji je mogao da nađe pa su baba i deda brinuli o meni. Nije tu bilo nekog posebnog razloga, jednostavno su moji roditelji radili, a baba i deda su prihvatili ulogu mog oca i majke kada oni nisu tu. Uvijek se sjetimo kako je mama odlazila na posao u tri ujutru i vodila me kod babe tada. Kući smo se mučili finansijski i uvijek se rado sjećam toga što me je deda vodio svuda, bez obzira na sve. Uvijek je nalazio načina da me obraduje i sada sam jako srećan što mogu da mu se odužim. Najviše me usrećuje kada mogu da im vratim za svu ljubav i podršku koju sam imao od samog početka. Bože zdravlja, imam mnogo godina karijere pred sobom i posvetiću ih njima", rekao je pred Mundijal, a sada je odmah dedi odnio medalju.

Pedro Poro je naslijedio Danija Karvahala na mjestu desnog beka u selekciji Španije, a do sada ima 24 meča i dva postignuta gola. Oba je dao na Mundijalu, prvo u prvom meču nokaut faze, a onda drugi u polufinalu za pobjedu nad Francuskom.

Ponikao je u Đironi, zatim je proslijeđen Mančester sitiju koji ga je slao na pozajmice u Valjadolid i Sporting, a od 2023. je u Totenhemu. Vidjećemo da li će ostati u ekipi koja se jedva izborila za opstanak u Premijer ligi.

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