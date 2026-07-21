Španci "isjekli" Donalda Trampa sa slavljeničke fotografije

Španija je osvojila Svjetsko prvenstvo, a Donald Tramp je odbio da se skloni sa proslave tako da su pronašli rješenje za to.

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Španija je postala prvak svijeta pošto je u finalu Mundijala pobijedila Argentinu (1:0). Feran Tores dao je gol na početku drugog produžetka i donio veliko slavlje "crvenoj furiji". A, tokom dodjele pehara je Donald Tramp umalo upropastio veliko slavlje.

Predsjednik Amerike odbio je da se skloni sa glavnog dijela podijuma, Rodri je prvi pokušao da mu objasni da se pomjeri. Onda je prvi čovjek FIFA Đani Infantino prišao da mu kaže da se skloni, ali je Tramp tvrdoglavo stajao tu kako bi se našao na fotografijama sa prvacima svijeta.

Međutim, nije mu to potpuno pošlo za rukom. Španci su objavili timsku fotografiju na društvenim mrežama i to tako što su "isjekli" Trampa sa slike. Jednostavno, sklonili su čovjeka kome nije bilo ni mjesto ni vrijeme da se tamo nađe.

Ali, to kako je FIFA sa Infantinom vodila ovo prvenstvo, kako su na poziv Trampa poništili crveni karton Amerikancu Balogunu, kako su dozvolili njemu da izađe na teren da uruči pehar. To su samo neke od problematičnih stvari koje je Infantino dozvolio...

Pogledajte i kako je izgledala dodjela:

Pogledajte 00:53 Donald Tramp upropastio dodelu prvaka sveta Izvor: RTS Izvor: RTS

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Pogledajte 00:59 Haos posle meča Argentine i Engleske Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)