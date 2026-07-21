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Španija u transu: Spektakularan doček za šampione Mundijala

Španija u transu: Spektakularan doček za šampione Mundijala

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Španije je poslije osvajanja titule šampiona svijeta dobila nezaboravan doček u Madridu.

docek reprezentacije spanije u madridu Izvor: Scar Ortiz / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija Španije postala je šampion svijeta i u skladu s tim dočekana je u domovini. Ulice su bili prepljavljene oduševljenom masom koja je željela da pozfravi heroje koji su u Sjedinjenim Američkim Državama uspjeli da savladaju Argentinu 1:0 i skinu je s trona Mundijala.

Navijači su se polako okupljali na madridskom Trgu Sibeles kako bi proslavili osvajanje Svjetskog prvenstva, a vremenom je postalo nemoguće prebrojati navijače "Crvene furije". Madridske ulice bile su ispunjene emocijama i slavljem. Nakon posjete Palati Zarzuela, gdje su ih dočekali predstavnici države, fudbaleri su krenuli u slavnički obilazak Madrida. Put ih je vodio od Monklou do Trga Sibeles, mesta koje je tradicionalno rezervisano za najveće proslave španskog sporta.

Pogledajte kako izgleda doček reprezentacije Španije: 

Upravo na tom mjestu okupilo se na desetine hiljada navijača koji su željeli da zajedno sa reprezentativcima proslave istorijski uspjeh. Za njih je pripremljen veliki muzički program, kojim je odata počast igračima za trud i zalaganje tokom čitavog turnira. Dolazak šampiona predstavljao je vrhunac višesatnog slavlja. Nakon što su prošli ulicama Alberta Agilere i Serana, kao i pored Trga Kolon, gdje su navijači tokom prvenstva pratili utakmice "Crvene furije", fudbaleri su stigli do glavne bine postavljene kod Palate komunikacija na Sibelesu.

Tamo je fudbal zamijenila muzika, a velika žurka nastavila se do kasno u noć. Atmosfera je bila potpuno praznična, uz zastave Španije, crveno-žutu rasvjetu i veliki broj navijača koji su još od ranih sati počeli da zauzimaju mjesto na trgu.

Veliku proslavu nisu željeli da propuste ni gradonačelnik Madrida Hose Luis Martinez-Almeida sa suprugom Terezom Urkijo.

Dok su navijači čekali dolazak reprezentacije, publiku su zabavljali izvođači i di-džejevi poput Barsija, Aleksa Martinija i Pavlija. Kada su se fudbaleri konačno pojavili na bini, dočekani su ogromnim aplauzima, pjesmom i ovacijama, a posebno emotivan trenutak bio je kada su zajedno sa publikom otpjevali rođendansku pjesmu Aleksu Beni, koji je 20. jula napunio 25 godina.

Bonus video: 

Pogledajte

01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Španija Mundijal 2026

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