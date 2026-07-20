logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalj iz finala koji je svima promakao: Argentina je zbog čarape izgubila od Španije, pogledajte šta se desilo

Detalj iz finala koji je svima promakao: Argentina je zbog čarape izgubila od Španije, pogledajte šta se desilo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Španija je pobjedom od 1:0 nad Argentinom postala šampion svijeta, možda do slavlja evropskog prvaka ne bi došlo da katastrofalni propust nije napravio Đulijano Simeone

Simeone namještao štucnu dok Tores daje gol za titulu prvaka svijeta Izvor: X/frabigol

Reprezentacija Španije postala je šampion svijeta. "Crvena furija" pobijedila je Argentinu sa minimalnih 1:0, ali je to bilo sasvim dovoljno da se popne na najviši mogući tron. Međutim, katastrofalna greška reprezentativca Argentine Đulijana Simeonea zapravo je jedan od glavnih faktora pobjede Španije u produžetku meča.

Gol Ferana Toresa u 106. minutu ispisao je istoriju, a greška Simeonea pomogla mu je u tome. Detalji sa meča Španije i Argentine i dalje se preispituju, a trenutno je najzanimljiviji onaj u kojem sin legendarnog Dijega namješta štucne dok napad rivala uveliko traje. Zapravo, Đulijanov zadatak bio je da isprati Toresa, koji je čekao pas Nika Vilijamsa. Ipak, to nismo vidjeli...

Pogledajte grešku Simeonea: 

Fudbaler Atletiko Madrida izabrao je da namješta štucne, a čak i kada je rival zabio gol, on je i dalje rješavao problem koji je imao sa opremom. Jasno je da je greška koju je Simeone napravio katastrofalna, pa je u Argentini okarakterisan i kao igrač koji je rivalu "poklonio" pobjedu.

Nije samo Simeone obrukao Argentinu. Na ljestvici se ispred njega nalazi Molina, koji je u domovini okarakterisan kao "izdajnik", a u Španiji, u kojoj boravi već nekoliko godina, postao je jedan od najnepoželjnijih fudbalera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC