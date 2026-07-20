"Čiji je Slavko Vinčić?": Jedna objava o sudiji napravila haos u Sloveniji, spominju i njegovog oca

Potpuni haos nastao je u Sloveniji između političara poslije jedne objave tamošnje ljevice koja je prisvojila Slavka Vinčića.

Izvor: SHAWN THEW/EPA

Sudija Slavko Vinčić (46) dijelio je pravdu na finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu. Španija je na kraju pobijedila poslije produžetaka (1:0), a arbitar je imao pune ruke posla. Dao je crveni karton Encu Fernandezu, propustio da isključi Leandra Paredesa u više navrata, poništio je i gol "crvene furije" zbog faula i na kraju je dobio i priznanje od FIFA.

Poslije te utakmice su se u Sloveniji oglašavali i pojedini političari. Slovenačka politička ljevica se oglasila na društvenim mrežama pismom o Slavku.

"Naš Slavko, užasno je čitati rasističke napade o velikom uspjehu našeg fudbalskog sudije Slavka Vinčića koji sudi finale Mundijala. Njegov otac i on su bili moji energetski saradnici. Obojica eksperti, pouzdani radnici i prije svega pozitivni ljudi koji pokazuju pravu ljepotu i značenje te riječi. Srdačni, nesebični, ljudi 'odozdo' i neko ko bi oduvijek mogao da nam bude primjer. Znam da sam prijatelj sa mnogim takvim ljudima i nisam ništa manji Slovenac zbog toga, čak naprotiv. Pripadam određenoj generaciji čija duša i srce je obogaćeno kroz druženje, stvaranje prijateljstava, muziku, put koji se nalazi svuda oko naše nekadašnje zemlje. Različitosti su tu da bi se od njih prikupilo i učilo. Zato ti Slavko želim sve najbolje iz dubine duše", stoji u saopštenju koje je objavljeno neposredno pred početak meča.

Upravo je to saopštenje pokrenulo debatu na društvenim mrežama u Sloveniji i vođenje rasprave oko toga "čiji je Slavko Vinčić" i šta se dešava...

Odakle je Slavko Vinčić?

Dosta polemike se podiglo oko toga odakle je Slavko Vinčić. Zvanično je pod zastavom Slovenije, mada ga i Hrvati prisvajaju, a on je porijeklom iz Republike Srpske.

Slavko Vinčić je iz Donjih Palačkovaca, sela na putu između Prnjavora i Dervente, odakle je njegov otac Milosav mnogo prije rata otišao u Maribor. Upravo tamo se Slavko Vinčić rodio 1979. godine i dobio ime po svom stricu. Na taj način je Republika Srpska imala predstavnika u finalu, a ovo je drugi predstavnik na Svjetskom prvenstvu poslije Jove Lukića, koji je doduše rođen u Šapcu, ali je potom odrastao u Modriči i tamo napravio svoje prve fudbalske korake.