"Ovo je bio prvi i posljednji put": Zlatan Ibrahimović rekao zbogom Americi

Legendarni Zlatan Ibrahimović završava svoju ulogu analitičara na Foksu nakon Svjetskog prvenstva. Njegov oproštaj izazvao je brojne reakcije i spekulacije o budućnosti.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović imao je ovog ljeta zanimljivu ulogu tokom Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. Na televiziji "Foks" imao je ulogu analitičara i gotovo svaka njegova izjava bila je viralna, međutim odmah poslije ovog "krvavog" posla odlučio je da se povuče iz medijskog biznisa.

Poslije finala Svetskog prvenstva između Španije i Argentine (1:0), Ibrahimović se u studijskoj emisiji oprostio od analatičarskog posla, međutim ne treba isključivati da se nekad u budućnosti vrati.

"Puno sam pričao posljednjih mjesec i po dana, pa će ovo biti moje posljednje obraćanje", rekao je Zlatan Ibrahimović u obraćanju voditeljki Rebeki Lav, dok su kraj njega bili bivši fudbaleri Tjeri Anri i Aleksej Lalas s kojima je u posljednjih šest sedmica razvio odličan odnos.

"Želim da iskoristim ovaj trenutak. Hvala ti, Aleksej. Hvala ti, Tjeri. Hvala ti, Rebeka. Bilo mi je pravo zadovoljstvo da dijelim ovaj studio s vama. Učinili ste mi sve jako jednostavnim. Želim da zahvalim i cijeloj ekipi Foksa. Želim da zahvalim Ameriic. Želim isto da zahvalim i svim ljudima koje ne vidite. Ne mogu da se sjetim svih njihovih imena kao Tjeri, ali svi ste mi olakšali posao. Nadam se da ste vi u Americi uživali jednako koliko i ja. Ovo je ujedno i moj oproštaj od ovog studija".

Više nikad u TV studiju

Zlatan Ibrahimović, koji je inače savjetnik vlasnika Milana Džerija Kardinalea, obećao je da se više neće pojavljivati na ovaj način u javnosti: "Ovo je bio prvi i posljednji put za mene. Čuvajte se, svi", rekao je Ibrahimović.

Iako tvrdi da je ovo bio njegov prvi i posljednji televizijski angažman, teško je povjerovati da nakon uspješnog debija neće dobiti nove ponude. Foks već ima prava na Evropsko prvenstvo 2028. godine, a nema sumnje da će interes pokazati i druge televizijske kuće širom svijeta.