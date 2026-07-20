Crvena zvezda dovodi novo pojačanje: Stiže štoper koji je dao gol Hrvatskoj na Mundijalu

Derik Lukasen će po svemu sudeći da postane novi fudbaler Crvene zvezde i to poslie dobrog nastupa na Svjetskom prvenstvu gdje je dao gol Hrvatskoj.

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Crvena zvezda bi trebalo uskoro da dovede još jedno pojačanje. Na "Marakanu" navodno stiže štoper Derik Lukasen (31). Defanzivac iz Gane je igrao i na Svjetskom prvenstvu u fudbalu i ostavio je dobar utisak.

Prema informacijama "Sportala" očekuje se da će Lukasen uskoro da potpiše ugovor sa Zvezdom i neko koga dobro pamte jer je prošle sezone bio stub odbrane Pafosa i jedan od "krivaca" što Zvezda nije ušla u Ligu šampiona.

Lukasen je na Mundijalu propustio meč sa Panamom i Engleskom na početku grupne faze, ali se ustalio u startnu postavu za meč protiv Hrvatske u posljednjem kolu u grupi. Dao je i gol Hrvatskoj u porazu Gane (2:1). Igrao je svih 90 minuta i u porazu od Kolumbije u nokaut fazi (1:0).

Lukasen je rođen u Amsterdamu 3. jula 1995. godine i u AZ Alkmaru je počeo karijeru. Prešao je odatle u PSV mada ga je klub iz Ajndhovena slao na pozajmice godinama (Herta, Anderleht, Kašimpaša i Karagumruk) i onda je otišao u Makabi i poslije dvije sezone je otišao na Kipar. U Pafosu igra od 2024. godine.

Kada je reprezentacija u pitanju, prošao je sve mlađe kategorije u reprezentaciji Holandije (do 18, 19, 20 i 21. godine), ali je odlučio da ipak na seniorskom nivou nastupa za Ganu jer nije dobio poziv iz Holandije. Upravo su mu mečevi na ovogodišnjem Mundijalu bili prvi u novom nacionalnom timu. Interesantno je i da je njegov polubrat napadač Sanderlenda Brajan Brobi.

(Sportal/MONDO)