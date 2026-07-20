Crvena zvezda dovodi novo pojačanje: Stiže štoper koji je dao gol Hrvatskoj na Mundijalu

Derik Lukasen će po svemu sudeći da postane novi fudbaler Crvene zvezde i to poslie dobrog nastupa na Svjetskom prvenstvu gdje je dao gol Hrvatskoj.
Crvena zvezda bi trebalo uskoro da dovede još jedno pojačanje. Na "Marakanu" navodno stiže štoper Derik Lukasen (31). Defanzivac iz Gane je igrao i na Svjetskom prvenstvu u fudbalu i ostavio je dobar utisak.
Prema informacijama "Sportala" očekuje se da će Lukasen uskoro da potpiše ugovor sa Zvezdom i neko koga dobro pamte jer je prošle sezone bio stub odbrane Pafosa i jedan od "krivaca" što Zvezda nije ušla u Ligu šampiona.
Lukasen je na Mundijalu propustio meč sa Panamom i Engleskom na početku grupne faze, ali se ustalio u startnu postavu za meč protiv Hrvatske u posljednjem kolu u grupi. Dao je i gol Hrvatskoj u porazu Gane (2:1). Igrao je svih 90 minuta i u porazu od Kolumbije u nokaut fazi (1:0).
Lukasen je rođen u Amsterdamu 3. jula 1995. godine i u AZ Alkmaru je počeo karijeru. Prešao je odatle u PSV mada ga je klub iz Ajndhovena slao na pozajmice godinama (Herta, Anderleht, Kašimpaša i Karagumruk) i onda je otišao u Makabi i poslije dvije sezone je otišao na Kipar. U Pafosu igra od 2024. godine.
Kada je reprezentacija u pitanju, prošao je sve mlađe kategorije u reprezentaciji Holandije (do 18, 19, 20 i 21. godine), ali je odlučio da ipak na seniorskom nivou nastupa za Ganu jer nije dobio poziv iz Holandije. Upravo su mu mečevi na ovogodišnjem Mundijalu bili prvi u novom nacionalnom timu. Interesantno je i da je njegov polubrat napadač Sanderlenda Brajan Brobi.
(Sportal/MONDO)