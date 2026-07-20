"Marka sam zamolio da to uradi": Španac objavio misteriozan snimak sa finala Svjetskog prvenstva, evo i zašto

Đoan Kapdevila je ispričao i jedan nevjerovatan detalj sa finala Mundijala i zadatak koji je dao Marku Kukurelji da zakopa novčić.

Izvor: Printscreen/X/JoanCapdevila

Španija je prvak svijeta. U finalu u Nju Džersiju je pobijedila Argentinu poslije produžetaka (1:0). Strijelac jedinog gola bio je Feran Tores u 106. minutu, ali je veoma važnu ulogu u svemu tome imao i Mark Kukurelja. Novi defanzivac madridskog Reala napravio je i jedan potez koji niko nije primijetio.

Tačnije, dobio je zadatak od nekadašnjeg reprezentativca Đoana Kapdevile. Čovjek koji je osvojio 2010. godine prvenstvo svijeta sa Španijom u Južnoj Africi tražio je od sunarodnika da uradi istu stvar koju je on uradio tada. Da zakopa novčić na stadionu za sreću.

"Te 2010. godine sam zakopao novčić na terenu prije početka meča. Ispričao sam tu priču milion puta. Zamolio sam Kukurelju da uradi isto juče. Mark, volim te mnogo. Ti si šampion svijeta", napisao je Kapdevila uz snimak Kukurelje koji upravo to radi.

To je nešto što su kamere propustile da snime, vjerovatno niko od njih nije imao nikakvu predstavu o tome šta Mark radi i što se sklonio od ostalih. Sada je i ta misterija riješena.

Kapdevila molio Trampa za vizu

Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...



⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a@cucurella3que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11)July 20, 2026

Đoan Kapdevila (48) je prije nekoliko dana pisao predsjedniku Amerike Donaldu Trampu javno i na društvenim mrežama. Njegov zahtjev za vizu za ulazak u Ameriku je odbijen prije finala, a htio je da bude tu i da pruži podršku sunarodnicima. Na kraju se ipak sve dobro završilo.

Da li je Tramp direktno urgirao ili neko drugi nije poznato, ali je Kapdevila dobio vizu i sve što je potrebno za ulazak u zemlju. Potom je gledao finale i slavio sa ekipom, a uz to je i snimao momenat koji će Kukurelja sigurno da pamti dugo.