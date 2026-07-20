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Prvi put u istoriji podijeljeno šampionsko prstenje: Biće u slobodnoj prodaji, košta čitavo bogatstvo

Prvi put u istoriji podijeljeno šampionsko prstenje: Biće u slobodnoj prodaji, košta čitavo bogatstvo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Suvenir sa Svjetskog prvenstva 2026. biće dostupan navijačima širom svijeta, ali po basnoslovnoj cijeni.

Fudbaleri Španije dobili prstenje nakon osvajanja Mundijala Izvor: Cleverly Cleverly/X/Printscreen

Prvi put u istoriji fudbala, pobjednici Svjetskog prvenstva dobili su šampionsko prstenje. Pored trofeja, popularne "Boginje", i neizostavnih medalja, fudbaleri Španije dobiće i specijalna priznanja u vidu nakita. Kako su ranije naveli iz FIFA, to će biti novi simbol uspjeha.

Ono što je posebno zanimljivo je vrijednost šampionskog prstenja. Prema nekim procjenama, u pitanju je suma od 150.000 evra, a ovaj bogati suvenir biće dostupan za kupovinu i onim najimućnijim navijačima.

Ne dobijaju ga samo šampioni

U pitanju je ograničena serija od 2.026 primjeraka, od čega će 30 dodeljeno timu Španije, dok će ostatak biti dostupan navijačima širom svijeta.

Prsten je dizajniran tako da jedna strana prstena prikazuje trofej Svjetskog prvenstva, dok će druga biti prilagođena kako bi odražavala identitet pobjedničkog tima. Svaki prsten biće pojedinačno numerisan, izrađen po mjeri i isporučen sa sopstvenim sertifikatom o autentičnosti, naveli su iz FIFA.

Španci su odmah nakon finala dobili privremeno prstenje, ali će ubrzo stići i autentični primjerci za njihovim obilježjima i inicijalima.  Ovo je još jedan način da Amerikanci dio svoje kulture promovišu kroz Mundijal, pošto šampionsko prstenje u ligama poput NBA i NFL predstavlja tradiciju.

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Tagovi

Španija fudbal Mundijal 2026

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