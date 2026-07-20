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Kako je Španija postala nepobjediva sila? Jedan čovjek je 2013. godine donio odluku koja je promijenila sve

Kako je Španija postala nepobjediva sila? Jedan čovjek je 2013. godine donio odluku koja je promijenila sve

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Luis de la Fuente je kao šampion sa mlađim kategorijama došao u seniorski tim i stvorio nepobjedivu ekipu koja je doživjela samo dva poraza pod njegovim vođstvom.

Luis de la Fuente osvojio sve titule sa Španijom Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Španija je prvak Evrope i svijeta i to u isto vrijeme. Ima dve najveće titule i to pod vođstvom selektora Luisa de la Fuentea (65). Kako je u tome uspjela? Tako što je uspostavila sistem, nešto što funkcioniše godinama, ništa od toga se nije dogodilo "preko noći" i to je nešto što mogu i drugi da kopiraju i da se ugledaju, jasno je da "radi posao".

Postavili su na čelo seniorskog tima čovjeka koji nije tu došao slučajno. Iako ima 65 godina, nije postavljen na jednu od najvažnijih funkcija tek tako. Gradio je sebe i svoju karijeru kroz mlađe selekcije. Pokušao je u klupskom fudbalu, vodio je Alaves od poznatijih klubova, bio na čelu i rezervnog tima Atletik Bilbaa i to sve poslije uspješne fudbalske karijere u kojoj je igrao baš za Atletik Bilbao i bio veoma dobar lijevi bek. Nosio je još i dresove Sevilje i Alavesa, a sa Baskijcima je osvojio dvije titule u La Ligi i jednu u Kupu kralja.

Onda je 2013. godine donio odluku da se posveti reprezentaciji. Krenuo je od mlađih kategorija, preuzeo je ekipu do 19 godina i vodio ih je pet godina. Sa njima je postao šampion Evrope 2015. godine. Onda je otišao korak dalje i od 2018. do 2022. godine vodio ekipu do 21 godine. I sa njima je postao evropski prvak 2019. godine. Pred kraj mandata sa tom ekipom je 2021. godine preuzeo tim do 23 godine i sa njima otišao na Olimpijske igre u Japanu i uzeo je srebro pošto je Brazil bio bolji u finalu poslije produžetaka.

I, tada je došao red da preuzme seniore...

Kakav učinak ima sa seniorima Španije?

Na klupu seniorskog tima de la Fuente postavljen je 8. decembra 2022. godine pošto je Luis Enrike podnio ostavku poslije poraza od Maroka na Mundijalu u Kataru. Ugovor je potpisan do kraja Evropskog prvenstva 2024. godine, uz opciju produžetka saradnje.

Već znate kako se to završilo, tako što je osvojio prvenstvo Evrope sa "crvenom furijom", pa je ugovor ekspresno produžen i to do Evropskog prvenstva 2028. godine. Velika je šansa da će se produžiti dokle god on to bude želio, osvajanje Mundijala tako što je ekipa primila samo jedan gol i to od Belgije u četvrtfinalu najbolje govori kako njegov tim igra. Uz to je osvojena i Liga nacija 2023. godine.

Kakav učinak ima na klupi seniora? Zvanično ima ukupno dva poraza. Od Škotske (2:0) u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Drugi poraz bio je od Portugala u finalu Lige nacija (2024/25) i to poslije penala.

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Tagovi

Luis de la Fuente Španija treneri fudbal Mundijal 2026

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