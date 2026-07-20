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Lionel Mesi se rasplakao na stadionu: Cijeli stadion mu skandirao, a njemu je sve bilo jasno na Mundijalu

Lionel Mesi se rasplakao na stadionu: Cijeli stadion mu skandirao, a njemu je sve bilo jasno na Mundijalu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lionel Mesi nije mogao da zadrži emocije poslije finala Svjetskog prvenstva, rasplakao se pred kamerama.

Mesi plakao nakon finala Mundijala Izvor: Arena Sport /Printscreen

Španija je pobijedila Argentinu i osvojila Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Evropska selekcija je bila bolja i apsolutno je zaslužila i trofej. U isto vrijeme je sve to dosta teško palo poraženom timu, prije svega kapitenu Lionelu Mesiju.

Ima 39 godina, vjerovatno je i najbolji igrač u istoriji, a bilo mu je sve jasno - rasplakao se pred cijelim svijetom. Shvatio je da je ovo bila posljednja šansa za njega da podigne pehar na Mundijalu, da uzme još jednu "Boginju" i da je njegov tim odigrao vjerovatno jedan od najlošijih mečeva na šampionatu.

Tek u posljednjih nekoliko minuta drugog produžetka su krenuli u napad i bili blizu da dođu do gola, tek tada su uputili i prvi udarac ka golu na utakmici uopšte.

Mesi je tek po završetku meča čestitao rivalima, pozdravljao se sa njima, a kada je završena ceremonija dodjele medalja i kada je stavio srebro oko vrata, tada mu je bilo jasno šta se dešava. Cijeli stadion mu je skandirao "Mesi, Mesi", čulo se na stadionu samo njegovo ime, bio je okrenut ka svojim navijačima, sve to uz suze...

Pogledajte

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Lionel Mesi plakao posle finala
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Moguće i da je ovo bila posljednja utakmica Lionela Mesija u dresu reprezentacije...

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Tagovi

Lionel Mesi fudbal Mundijal 2026 Argentina

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