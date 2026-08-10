Glavobolja za Sašu Ilića pred revanš Partizana u Konferencijskoj ligi

Povreda u zao čas.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan bi mogao da bude oslabljen pred revanš sa Tobolom u Kazahstanu, pošto je nastup Že Gomeša i dalje pod znakom pitanja zbog problema sa prednjom ložom.

Brazilac je povredu zaradio na gostovanju u Šapcu, zbog koje je teren morao da napusti poslije nešto više od sat vremena igre.

Nakon toga je nastavio da osjeća bolove i propustio nekoliko treninga, da bi početkom nedjelje pokazao prve pozitivne znake oporavka i priključio se radu sa ekipom.

Ipak, situacija se u međuvremenu ponovo zakomplikovala.

Kako saznaje "Meridian sport", Že je ponovo trenirao individualno, što svakako predstavlja razlog za brigu uoči puta u Kazahstan i revanš susreta sa Tobolom.

Brazilac se još nalazi u procesu oporavka, a problem sa prednjom ložom već ga je spriječio da nastupi u prvom meču sa kazahstanskim predstavnikom u Beogradu.

(MONDO, Kurir Sport)