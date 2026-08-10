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Skandal u Splitu! Torcida skandirala "Za dom spremni", pa razvila monstruozan transparent o Srbima i Oluji!

Skandal u Splitu! Torcida skandirala "Za dom spremni", pa razvila monstruozan transparent o Srbima i Oluji!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Kurir Sport
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Hajduk i Istra remizirali su 2:2, ali utakmicu su zasjenile sramne poruke Torcide i veličanje ustaškog pozdrava.

Torcida skandirala "Za dom spremni", pa razvila monstruozan transparent o Srbima i Oluji! Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Bruka i sramota u Splitu!

Dok su Hajduk i Istra igrali utakmicu drugog kola hrvatskog prvenstva, na tribinama stadiona u Splitu viđene su sramne scene koje su ponovo otvorile najružnije stranice prošlosti.

Pripadnici navijačke grupe Torcida tokom drugog poluvremena u više navrata su skandirali "Za dom spremni", a potom su na tribini razvili i krajnje uvredljiv transparent koji se odnosio na izbjeglištvo tokom "Oluje" u kojoj je protjerano više od 220.000 Srba iz Hrvatske.

Poruka koja se pojavila na tribini bila je brutalna provokacija i direktna uvreda na račun srpskih žrtava i ljudi koji su tokom avgusta 1995. godine napustili svoje domove.

"84 sata puštali smo vodu po Kninu. G*vna su isplivala na traktorima u Šidu", pisalo je na sramnom transparentu Torcide.

Prema pisanju hrvatskog portala Index, navijači su uzvikivali "Za dom", nakon čega bi uslijedilo "Spremni", ponavljajući tako ustaški pozdrav koji je tokom Drugog svjetskog rata koristio ustaški režim.

Umjesto da stadion bude mesto sportskog nadmetanja, na Poljudu smo ponovo gledali scene koje nemaju nikakve veze sa fudbalom. Veličanje ustaškog pozdrava i vrijeđanje čitavog naroda ne mogu se opravdati navijanjem, rivalstvom ili bilo kakvom „tradicijom“ tribine.

Sramne poruke sa tribina ponovo su bile glasnije od sporta.

(MONDO, Kurir Sport)

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Tagovi

Hajduk Split Torcida

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