logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hajduk povukao neočekivan potez: Odlazi čovjek koji je bio među najvažnijima u timu

Hajduk povukao neočekivan potez: Odlazi čovjek koji je bio među najvažnijima u timu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Filip Krovinović je poslije pet godina napistio Hajduk i riješio da karijeru nastavi u Brazilu

Filip Krovinović i Ugo Giljamon otišli iz Hajduka Izvor: Facebook/HNK Hajduk Split/printscreen

Hajduk iz Splita saopštio je da su Filip Krovinović (30) i Ugo Giljamon (26) završili epizodu u klubu, pošto je sa obojicom postignut sporazumni raskid saradnje. Momak rođen u Zagrebu karijeru će nastaviti u Brazilu pošto će zadužiti dres Gremija.

Krovinović je u redove Splićana stigao u ljeto 2021. godine iz Benfike i tokom boravka na Poljudu ostavio dubok trag. Za Hajduk je odigrao čak 192 zvanične utakmice, čime se našao među pedeset fudbalera sa najviše nastupa u istoriji kluba. Za to vrijeme postigao je 21 gol i zabilježio 14 asistencija, a bio je dio ekipe koja je osvojila dva trofeja u Kupu Hrvatske.

Prvi nastup za Hajduk upisao je u pobjedi protiv Tobola rezultatom 2:0, dok je posljednji put dres splitskog kluba nosio u remiju protiv Slaven Belupa (2:2) prošle sezone. Osim učinka na terenu, u klubu su istakli da će ostati upamćen kao jedan od lidera svlačionice i igrač koji je pozitivnom energijom doprinosio atmosferi u ekipi.

Klub je napustio i Ugo Giljamon, koji je u Split stigao prošlog ljeta iz Valensije. Španski fudbaler odigrao je ukupno 26 utakmica za Hajduk i upisao jednu asistenciju. Debi je imao protiv Varaždina, dok je posljednji meč za "bijele" odigrao u ubjedljivoj pobjedi nad Vukovarom 1991 rezultatom 6:3.

Iz Hajduka su se zahvalili obojici fudbalera na doprinosu koji su dali tokom boravka u klubu i poželjeli im mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku karijere i privatnog života.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hajduk Split

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC