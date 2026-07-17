Žrijeb u ponedjeljak može da spoji Hajduk i Partizan u trećem kolu kvalifiakcija za Konferencijsku ligu, ali UEFA bi mogla da kazni Splićane i spriječi njihov dolazak u Beograd.

Izvor: Matrix Images/Armando Babani / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Hajduka iz Splita preskočili su slovačku Žilinu u prvom prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Predstavnik Hrvatske igraće protiv kiparskog Pafosa u drugom kolu kvalifikacija, a ukoliko ispadne u toj rundi - mogao bi na neki od srpskih timova. To je posebno zanimljivo zbog kazne koju će Hajduk gotovo sigurno dobiti.

Oko 1.500 navijača Hajduka gledalo je meč u Slovačkoj. Ovog puta nisu pravili velike incidente po gradu i ispred stadiona, ali su opet napravili štetu klubu - delegat je prijavio njihovo neprikladno ponašanje na utakmici i čini se da će zbog toga hrvatski tim biti kažnjen. Hajduk je i do sada bio pod prismotrom UEFA koja mu je ranije izricala uslovne kazne, pa će ih sada samo "podebljati".

Vidi opis Hajduk može na Partizan, ali Torcida ne može u Beograd? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Navodno, zbog ubacivanja predmeta poput polomljenih stolica ili čaša u kojima se na stadionu prodaje pivo, Hajduk bi mogao da dobije suspenziju koja će ga spriječiti da svoje navijače vodi na Kipar. Ukoliko UEFA bude nešto oštrija, kazna bi mogla da se odnosi i na treće kolo kvalifikacija, u kojem bi - potencijalno - Hajduk mogao da gostuje u Beogradu, na stadionu Partizana!

Žrijeb za treće kolo kvalifikacija biće održan u ponedjeljak, prije nego što počnu dvomeči u drugoj rundi. Već sada je jasno da bi sva tri srpska tima na žrijebu potencijalno mogla da igraju protiv Hajduka. Ovako stvari stoje - među nosiocima će biti parovi Braga - Železničar Pančevo, Ajaks - Vojvodina i Partizan - UNA Štrasen, dok će među nepovlašćenim timovima biti par Pafos - Hajduk Split, odnosno poraženi tim iz tog dvomeča u borbi za Ligu Evrope.

Železničar i Vojvodina nemaju velike šanse da se domognu treće runde, jer imaju ubjedljivo najteže rivale u drugom kolu kvalifiakcija, ali... Ako bi žrijeb spojio parove Partizan - UNA Štrasen i Pafos - Hajduk Split, dobre su šanse da bismo gledali srpsko-hrvatski derbi u trećem kvalifikacionom kolu.

Kiparski Pafos biće favorit protiv Hajduka, pa ukoliko ih izbaci iz takmičenja Splićani će evropsku avanturu nastaviti u trećoj rundi kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Očekujemo da tamo igra i Partizan nakon što preskoči ekipu iz Luksemburga, a međusobni okršaj dva tima koji su nekada činili "veliku četvorku" jugoslovenskog fudbala privukao bi ogromnu pažnju. Ako UEFA ne odluči da spriječi takav ishod.

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Pogledajte 00:12 Piksi Hajduk ili Dinamo Izvor: Twitter/hotsportsrb Izvor: Twitter/hotsportsrb

(MONDO)