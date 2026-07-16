"Neka ih dovode, ali kad ja odem": Tanjga objasnio šta neće dozvoliti u Vojvodini

Nakon teškog poraza, Tanjga je istakao greške igrača i poručio da Vojvodina neće dovoditi iskusne fudbalere bez potrebe. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Mađarske./

Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga ocijenio je da su brojne greške njegovih igrača uticale na težak poraz u Budimpešti (0:3), a sve je krenulo od novog kiksa štopera Kornela Siča. U prvom meču ga je "okrenuo" Bamidele, a u drugom je u 8. minutu dobio crveni karton i od tada su kola krenula nizbrdo po "staru damu".

Do kraja susreta Tanjga nije uvodio drugog štopera, jedino je svog sina Sinišu Tanjgu imao kao opciju, tako da se postavlja pitanje zašto Vojvodina nije dovela nekog iskusnijeg igrača za rotaciju u Evropi? Posebno jer slijedi dvomeč sa Ajaksom.

"Ne mislim da je garancija samo iskustvo. I Kornel Sič je iskusan, pa je napravio dvije gluposti u dvije utakmice", rekao je Tanjga i zatim dodao:

"Time da se ne vodimo u klubu. Mi imamo igrača koji se vraća, tu je Kufre Eta, pa mladog Sinišu Tangu, tako da nije razlog da pričamo o tome. Ne možemo da gomilamo igrače. Sad ja da razmišljam da li će da pogriješi ili neće..."

Nakon toga je poslao jasnu poruku da Vojvodina ne planira da dovodi igrače samo da bi ih dovodila:

"Nećemo da gomilamo matore igrače od 35 godina. Jednog dana kada ja odem neka ih dovedu. Nisam za tu priču".

Poslije ovoga su kolege iz Mađarske postavile nekoliko pitanja o Kornelu Siču, da bi zatim i Miroslav Tanjga spustio loptu:

"Kad dobijamo, dobijamo svi. Kad gubimo - gubimo svi skupa. Može biti da je Kornel Sič pod većim pritiskom nego ostali igrači, možda se opteretio nečim svojim jer igra ipak u Mađarskoj. Mi nećemo odsjecati glave zbog ovakvih grešaka, dobar je momak, vjerujemo u njega i podržaćemo ga".

Podsjetimo, Vojvodina već za vikend igra protiv OFK Beograda na "Karađorđu", a onda idućeg četvrtka u Novi Sad dolazi slavni Ajaks. Na njega će Vojvodina bez Kornela Siča, a vidjećemo i šta je sa Lazarom Nikolićem koji se povrijedio na kraju meča.

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