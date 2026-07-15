Utakmica Vojvodine protiv Ferencvaroša odlučuje o daljem putu tima. Da li će se plasirati u Ligu Evrope ili u Konferencijsku ligu? Od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Mađarske.

Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina u četvrtak od 20.15 na "Grupama areni" saznaje da li ostaje u kvalifikacijama za Ligu Evrope ili se seli stepenicu niže - u Konferencijsku ligu. Trenutak istine je sedam dana poslije čudne utakmice u Novom Sadu u kojoj je Vojvodina ostavila solidan utisak, ali nema dobar rezultat.

Ferencvaroš je slavio 2:1 i sreća za "lale" je što je ukinuto pravilo gola u gostima pošto bi pred njima sada već bio daleko naporniji izazov. Minus od jednog gola nadoknadiv je i iz tog razloga može da se vidi da u ekipi ne vlada panika.

Vidi opis Ovo je sastav Vojvodine za ključni meč: Kako izbjeći Ajaks i prekinuti crni niz? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Štaviše, tim djeluje rasterećenije nego na evro-premijeri, kada je možda bilo i previše potrebe za dokazivanjem kod igrača, svjesni činjenice da su iza njih odlične pripreme. Ne može se to možda reći rezultatski, ali timski duh, zadovoljstvo urađenim i generalno raspoloženje cijele svlačionice govorilo je da su možda i previše motivisani za tako iskusnog protivnika. Samo jedan kiks, kao taj gol koji je pao iz prvog šuta u sezoni "Karađorđu", promijenio je osjećaj i skresao krila Novosađanima. Nadamo se ipak samo malo, taman toliko da ih opet rašire u Budimpešti.

Šta je spremio Miroslav Tanjga?

Najavio je jednu, možda i dvije promjene trener Vojvodine, svestan toga da se ne treba previše ni prilagođavati protivniku. Tako se očekuje sastav vrlo sličan onome koji je prije sedam dana izgubio duel na "Karađorđu", što je samo potvrda da je većina stvari bilo tada zapravo kako treba.

Na golu će biti golman Dragan Rosić i zadnja linija se neće mijenjati. Tako će Lazar Nikolić igrati kraj desne aut-linije i nadaće se da će odigrati kao u Novom Sadu, a s lijeve strane će biti Lukas Baros - koji pak mora bolje nego tada.

Vidi opis Ovo je sastav Vojvodine za ključni meč: Kako izbjeći Ajaks i prekinuti crni niz? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović Br. slika: 19 19 / 19

Kako izgleda Vošin put? Ukoliko Vojvodina pobijedi i prođe dalje, nastaviće put u Ligi Evrope i igraće protiv Tventea. Ako ispadne, čeka je još teži rival u vidu Ajaksa u Konferencijskoj ligi.

Štoperi su Sič i Crnomarković i oko toga ne bi trebalo da bude dileme, iako je srpski defanzivac imao malih problema s povredom u tom prvom duelu. Što se tiče veznog reda, ni tu ne treba očekivati mnogo novosti. Traži se još da proradi trojka Petrović, Đakovac i Zukić, kao i napad.

U njemu će po desnoj strani igrati Lazar Ranđelović, levo će Stefan Mitrović, iako je dobre šanse imao i Milan Kolarević da ipak startuje, dok će devetka ovoga puta biti Aleksa Vukanović. Nije spreman za cijeli meč, ali je njegovo iskustvo potrebno.

Dakle, da rezimiramo, ovo je sastav Vojvodine: Rosić - Nikolić, Sič, Crnomarković, Baros - Đakovac, Petrović, Zukić - Ranđelović, Mitrović i Vukanović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:58 Miroslav Tanjga o dolasku Dušana Tadića u Vojvodinu Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)