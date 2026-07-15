Judžin Omorui i definitivno neće obući dres Paritzana pošto je Miško Ražnatović potvrdio da je otišao kod Dušana Alimpijevića u Bešiktaš.

Izvor: MN PRESS

Judžin Omorui (29) bio je viđen kao idealna zamjena za Isaka Bongu u Partizanu, ali se to neće dogoditi. Umjesto u Beogradu, završio je u Istanbulu. Otišao je u redove novog evroligaša i radiće sa Dušaonm Alimpijevićem.

"Judžin Omorui je potpisao ugovor sa Bešiktašom", poručio je njegov agent Miško Ražnatović putem društvenih mreža.

Vidi opis Partizan ostao bez još jednog pojačanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Dakle, jasno je da će Đoan Penjaroja morati da traži rješenje i pojačanje na drugoj strani. Spekuliše se o dolasku nekoliko igrača, ali još uvijek nema zvanične potvrde oko pojačanja.

What a day!

The third EL transfer today!

Eugene Omoruyi signed contract with Besiktas Istanbul!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)July 15, 2026

Omorui je prošlu sezonu proveo u Baskoniji i na 23 utakmice je imao prosjek od 10,7 poena, 3,7 skokova i 1,9 asistencija po utakmici.

Ko je sve otišao iz Partizana?

Partizan je u prethodnom periodu "uručivao zahvalnice" igračima i želio im mnogo sreće u nastavku karijere. Ostoja Mijailović najavio je da će uskoro da krenu objave o pojačanjima.

Oni su do sada otišli iz Partizana:

Dvejn Vašington (Bajern)

Sterling Braun (Žalgiris, uz obeštećenje)

Nik Kalates (PAOK)

Isak Bonga (Panatinaikos, uz obeštećenje)

Dilan Osetkovski (Valensija)

Šejk Milton (bez kluba)

Aleksa Radanov (bez kluba)

Bruno Fernando (Efes, uz obeštećenje)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:07 Trener Partizana Đoan Penjaroja u sukobu sa sudijama Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)