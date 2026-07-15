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Partizan ostao bez još jednog pojačanja

Partizan ostao bez još jednog pojačanja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Judžin Omorui i definitivno neće obući dres Paritzana pošto je Miško Ražnatović potvrdio da je otišao kod Dušana Alimpijevića u Bešiktaš.

Partizan ostao bez još jednog pojačanja Izvor: MN PRESS

Judžin Omorui (29) bio je viđen kao idealna zamjena za Isaka Bongu u Partizanu, ali se to neće dogoditi. Umjesto u Beogradu, završio je u Istanbulu. Otišao je u redove novog evroligaša i radiće sa Dušaonm Alimpijevićem.

"Judžin Omorui je potpisao ugovor sa Bešiktašom", poručio je njegov agent Miško Ražnatović putem društvenih mreža.

Dakle, jasno je da će Đoan Penjaroja morati da traži rješenje i pojačanje na drugoj strani. Spekuliše se o dolasku nekoliko igrača, ali još uvijek nema zvanične potvrde oko pojačanja.

Omorui je prošlu sezonu proveo u Baskoniji i na 23 utakmice je imao prosjek od 10,7 poena, 3,7 skokova i 1,9 asistencija po utakmici.

Ko je sve otišao iz Partizana?

Partizan je u prethodnom periodu "uručivao zahvalnice" igračima i želio im mnogo sreće u nastavku karijere. Ostoja Mijailović najavio je da će uskoro da krenu objave o pojačanjima.

Oni su do sada otišli iz Partizana:

  • Dvejn Vašington (Bajern)
  • Sterling Braun (Žalgiris, uz obeštećenje)
  • Nik Kalates (PAOK)
  • Isak Bonga (Panatinaikos, uz obeštećenje)
  • Dilan Osetkovski (Valensija)
  • Šejk Milton (bez kluba)
  • Aleksa Radanov (bez kluba)
  • Bruno Fernando (Efes, uz obeštećenje)

BONUS VIDEO:

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01:07
Trener Partizana Đoan Penjaroja u sukobu sa sudijama
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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