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Željko Obradović: "Nisam mislio da ću se vratiti, u Partizanu sam bio veoma srećan"

Željko Obradović: "Nisam mislio da ću se vratiti, u Partizanu sam bio veoma srećan"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Najbolji evropski trener Željko Obradović govorio je o povratku u Panatinaikos, a kratko se osvrnuo i na period proveden u Partizanu

Željko Obradović o povratku u Panatinaikos Izvor: DARKO VOJINOVIĆ/AP

Bivši trener Partizana Željko Obradović u narednoj sezoni vodiće Panatinaikos, klub sa kojim je nekad pisao stranice istorije Evrolige. Nakon povratka na mjesto uspjeha, rođeni Čačanin iskoristio je priliku da otkrije kako se ponovo našao u Grčkoj. Dolazak u Atinu mu nije bio plan, s obzirom na to da je u Partizanu, kako kaže, bio veoma srećan.

"Iskreno, iznenadio sam se. Nisam očekivao da će me dočekati toliko ljudi. Zahvalan sam svima na ljubavi i poštovanju koje su mi ukazali. Ipak, na ovo gledam kao na potpuno novo poglavlje. Krećem ispočetka. Ono što smo ostvarili u prošlosti ostaće zauvijek, bilo da govorimo o trofejima, lijepim trenucima ili izazovima koje smo prošli, ali sada je najvažnije da se okrenemo budućnosti", ispričao je najtrofejniji trener u razgovoru za grčki OnSports u emisiji "The Locker Room".

"Ovdje sam tek dvije sedmice, ali već sada mogu da kažem da je organizacija na vrhunskom nivou. Sve je prilagođeno tome da igrači razmišljaju isključivo o treningu i utakmicama. OAKA danas izgleda potpuno drugačije, a uslovi za rad su zaista impresivni. Moram da odam priznanje Dimitrisu za sve što radi za klub", rekao je Željko Obradović, nakon što je preuzeo Panatinaikos od Ergina Atamana.

"Bio sam srećan u Partizanu"

Izvor: MN PRESS

Obradović je na klupi Panatinaikosa bio od 1999. pa sve do 2012. godine. Sa "Zelenima" je čak pet puta bio na krovu Evrope, što mu je donijelo i titulu najtrofejnijeg trenera.

"Nisam razmišljao o tome da ću se jednog dana vratiti. Dok sam bio u Partizanu, bio sam veoma srećan i potpuno posvećen tom poslu. Kada donesem neku odluku, ne vraćam se na nju. Još u novembru rekao sam svom menadžeru i prijatelju da do juna ne želim da razgovaram ni o kakvim ponudama. Kada je sezona završena, sjeo sam sa Dimitrisom Janakopulosom. Razgovarali smo otvoreno, on je smatrao da sam pravi izbor za Panatinaikos, a ja sam osjetio da je to odlična prilika za nastavak karijere", objasnio je Željko Obradović.

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan KK Panatinaikos košarka

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