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Velež pred gostovanje u Banjaluci ostao bez standarnog prvotimca: Andro Babić nastavlja karijeru u Portugalu

Velež pred gostovanje u Banjaluci ostao bez standarnog prvotimca: Andro Babić nastavlja karijeru u Portugalu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Andro Babić oblači dres člana portugalske elite.

Andro Babić napustio Velež Izvor: FK Velež

Tri dana prije starta Premijer lige BiH i okršaja sa Borcem, FK Velež ozvaničio je odlazak jednog od najstandardnijih igrača iz prošle sezone. Tabor "rođenih" napustio je vezni igrač Andro Babić (2004.), koji će nakon samo jedne sezone provedene u Mostaru karijeru nastaviti u Portugalu, u klubu Akademiko de Vizeu, koji nastupa u tamošnjoj eliti.

Babić je rođen 8. septembra 2004. godine u Rijeci. Karijeru je započeo u taboiru Krka, odakle odlazi u Rijeku gdje je prošao cijeli omladinski pogon ovog kluba. U ljeto 2023. godine postao je član prvog tima, poslije čega je otišao u tabor Posušja na jednogodišnju pozajmicu.

Vratio se potom u Rijeku koja ga je potom poslala na pozajmicu u Opatiju, odakle je krajem jula prošle godine stigao u Velež.

U dresu kluba iz grada na Neretvi odigrao je 33 meča u prošloj sezoni, a ovog ljeta je proveo svih 360 minuta na terenu u evropskim dvomečima protiv Milsamija (Moldavija) i Dunajske Strede (Slovačka).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Velež fudbal transferi Andro Babić

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