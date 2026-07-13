Poznati srpski košarkaš i analitičar Milutin Aleksić komentarisao je prelazne rokove u KK Crvena zvezda i KK Partizan, ističući da ga više zabrinjava situacija u crno-bijelom taboru.

Izvor: TV Una/Screenshot

Iako je tek sredina jula vidjeli smo veliki broj potpisa i transfera u Evroligi, međutim Crvena zvezda i Partizan nisu bili pretjerano aktivni. Tako crno-bijeli za sada nisu doveli zvanično doveo niti jedno pojačanje, dok je Zvezda potpisala tek Krisa Džounsa, a čini se da su najveći poslovi produžeci ugovora sa Karlikom Džousom i Džaredom Batlerom.

Upravo na ovu temu Milutin Aleksić govorio je u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji gdje se osvrnuo prvo na Batlerov ostanak na Malom Kalemegdanu: "Moj poziv mi ne dozvoljava da gledam samo pozitivno. Bio je Batler kritikovan dosta u Zvezdi u jednom trenutku, nadam se da je izvukao lekcije. Nadam se da će takođe s novim trenerom (Ibon Navaro, prim. aut.) da još unaprijedi igru", rekao je Aleksić.

Izvor: MN PRESS

"Ima raskošan napadački talenat kakav se rijetko viđa u Evroligi, ali imao je propuste u odbrani i u intenzivnijim reakcijama u ključnim trenucima utakmica. Po mom mišljenju, ova godina će biti ključna za njega - da li će u visine, da bude renomirani igrač Evrolige ili će od godine do godine da traži sredinu i da nosi epitet vječitog talenta".

Kako je ocijenio Aleksić, očekuje da Batler i Zvezda budu dobra kombinacija: "Ja mislim da je dobro da je Batler ostao, ali uz korekcije na kojima apsolutno mora da poradi. Ima jak ego, ponos, ima to što treba Zvezdi, ali pred njim je još rada".

"Zabrinuo bih se da sam navijač Partizana"

Vidi opis Milutin Aleksić: "Da sam navijač Partizana bio bih ozbiljno zabrinut" Karlik Džons Karlik Džons na Kupu Radivoja Koraća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Bivši košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić komentarisao je i situaciju u taboru Partizana gdje je otišao veliki broj igrača, pa se tek čeka da se vidi ko će igrati kod Đoana Penjaroje. Ocenio je Aleksić da su s razlogom navijači zabrinuti, kao što je to bio sad slučaj i sa Karlikom Džounsom.

"Stvari u Partizanu moraju da budu mnogo bolje. Nema to veze ko za koga navija, moramo da vbudemo profesionalci i da gledamo realno. U kontekstu navijača, Partizana ja bih bio jako zabrinut. Karlik Džouns je strašno pojačanje, ali ovaj odliv velikog broja igrača i teško prikupljanje novih... Već je jul, to je već u crvenoj zoni - mislim da će ostati igrači koji nisu najaktuelniji i nisu realni da dosegnu tih očekivanja navijača, a to je plej-of".

"Šta je razlog, ne znam, ali taj imidž poslovanja Zvezde i Partizana je strahovito važan. Ne treba da se uđe u to da između dvije iste finansijske ponude - ne odluči se za Beograd".

Ko je sve otišao iz Zvezde i Partizana?

Izvor: MN PRESS

KK Partizan rastao se ovog ljeta sa velikim brojem igrača i otišli su već: Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Šejk Milton, a samo su još sa Karlikom Džounsom i Tonjeom Džekirijem produženi ugovori. Ipak, Ostoja Mijailović najavljuje da će uskoro navijači saznati i ko su pojačanja.

Što se tiče Zvezde, sem dolaska Krisa Džounsa i produžetka Džareda Batlera i Dejana Davidovca, nije bilo novih potpisa. Otišli su Ajzeja Kenan, Kodi Miler-Mekintajer, Hasijel Rivero, Donatas Motiejunas i Uroš Plavšić.

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