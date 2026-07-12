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Partizan opet ostao praznih šaka: 43. pik sa drafta se odlučio za Bešiktaš

Partizan opet ostao praznih šaka: 43. pik sa drafta se odlučio za Bešiktaš

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ništa od pojačanja na bekovskoj poziciji za crno-bijele.

Džejlen Novel umjesto u Partizan otišao u Bešiktaš Izvor: Zac BonDurant / Getty images / Profimedia

Još jedan igrač za kojeg je bio zainteresovan KK Partizan završio je u Bešiktašu kod Dušana Alimpijevića. Američki bek Džejlen Novel je veliko pojačanje istanbulskih crno-bijelih za Evroligu, dok se i prethodno i Judžin Omorui odlučio za njih prije beogradskog kluba.

Turski tim je već obezbijedio potpise Furkmana Korkmaza, Metečana Birsena, Skotija Vilbekina, Madija Sisoka, Dakuana Džefrisa, Judžina Omoruija i Davida Dedžulijusa. Zaista, nevjerovatan prelazni rok za Bešiktaš...

Ko je Džejlen Novel?

Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Novel ima dugogodišnje NBA iskustvo, a na najveću scenu je stigao kao 43. pik na draftu. Karijeru je počeo u Minesota Timbervulvsima gdje je proveo četiri sezone i tamo je igrao najbolju košarku na najvećoj košarkaškoj sceni.

Potom je lutao u Memfisu i Detroitu, a posljednji NBA angažman imao u takmičarskoj 2024/2025 kada je nastupao za Nju Orleans Pelikanse. Potom je igrao za razvojni tim Vašingtona, gdje je bilježio prosjek od 24,7 poena, 4,2 skoka i 5,4 asistencija.

Uslijedio je angažman u Kini gdje je nosio dres Šangsi Brejva i imao učinak od 13,7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistenciju. Potom je potražio svoje mjesto pod suncem u Portoriku, gdje je bio jedan od najboljih igrača lige sa 22,4 poena i 3,5 asistencija. On je i prošlog ljeta bio na meti crno-bijelih, ali nije došlo do dogovora.

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KK Partizan košarka transferi Evroliga

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