logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ima novog pleja: Gotova je saga, sve je dogovoreno

Partizan ima novog pleja: Gotova je saga, sve je dogovoreno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Alesandro Pajola je sve dogovorio i samo se čeka da zvanično postane košarkaš Partizana.

Alesandro Pajola u Partizanu Izvor: MN PRESS

Alesandro Pajola dolazi u Partizan. Iskusni italijanski plejmejker odbio je sve ponude Virtusa da ostane u klubu u kome je godinama, a nakon što se govorilo da ga želi Crvena zvezda, on će ipak preći u Partizan. 

Kako navodi "Mocart sport", nakon što je crno-bijeli klub stupio u kontakt sa nekoliko bekova i ništa od toga se nije ostvarilo, sada je konačno završeno jedno pojačanje i defanzivno orijentisani italijanski plejmejker će u narednim danima potpisati ugvoor sa Partizanom. 

Imao je Alesandro Pajola iskustva sa Srbima pošto je svojevremeno u Virtusu igrao sa Milošem Teodosićem i Stefanom Markovićem, a trener mu je u nekoliko sezona bio Aleksandar Saša Đorđević. Do sada je u karijeri dva puta bio šampion Italije, tri puta je osvajao superkup, ima nagradu za najboljeg mladog igrača i najboljeg defanzivca italijanske lige. U Evropi je osvajao FIBA Ligu šampiona i Evropu. 

Za sada Partizan nije ozvaničio nijedno pojačanje, ali izgleda izvjesno da će Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis i Kevarijus Hejs doći u redove ekipe. Sa druge strane, otišli su Nik Kalates, Dvejn Vašington, Isak Bonga, Stertling Braun, Aleksa Radanov, Dilan Osetkovski i Bruno Fernando.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Alesandro Pajola

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC