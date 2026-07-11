Partizan ima novog pleja: Gotova je saga, sve je dogovoreno

Alesandro Pajola je sve dogovorio i samo se čeka da zvanično postane košarkaš Partizana.

Izvor: MN PRESS

Alesandro Pajola dolazi u Partizan. Iskusni italijanski plejmejker odbio je sve ponude Virtusa da ostane u klubu u kome je godinama, a nakon što se govorilo da ga želi Crvena zvezda, on će ipak preći u Partizan.

Kako navodi "Mocart sport", nakon što je crno-bijeli klub stupio u kontakt sa nekoliko bekova i ništa od toga se nije ostvarilo, sada je konačno završeno jedno pojačanje i defanzivno orijentisani italijanski plejmejker će u narednim danima potpisati ugvoor sa Partizanom.

Imao je Alesandro Pajola iskustva sa Srbima pošto je svojevremeno u Virtusu igrao sa Milošem Teodosićem i Stefanom Markovićem, a trener mu je u nekoliko sezona bio Aleksandar Saša Đorđević. Do sada je u karijeri dva puta bio šampion Italije, tri puta je osvajao superkup, ima nagradu za najboljeg mladog igrača i najboljeg defanzivca italijanske lige. U Evropi je osvajao FIBA Ligu šampiona i Evropu.

Za sada Partizan nije ozvaničio nijedno pojačanje, ali izgleda izvjesno da će Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis i Kevarijus Hejs doći u redove ekipe. Sa druge strane, otišli su Nik Kalates, Dvejn Vašington, Isak Bonga, Stertling Braun, Aleksa Radanov, Dilan Osetkovski i Bruno Fernando.