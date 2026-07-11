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Alesandro Pajola dolazi u na potpis ugovora u Partizan

Alesandro Pajola dolazi u na potpis ugovora u Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Italijanski plejmejker dolazi u Partizan, tvrde mediji u njegovoj zemlji.

Alesandro pajola prelazi u partizan Izvor: MN PRESS

Prema pisanju italijanskih medija, plejmejker i kapiten Virtusa Alesandro Pajola (26) dolazi u Partizan.

"Partizan je tekao značajnu prednost u trci za iskusnog plejmejkera, ispred druga dva zainteresovana kluba - Crvenu zvezdu i Maksimu iz Rima", navode italijanski mediji, pozivajući se na "Korijere di Bolonju" i "La Prealpinu".

Prema istim izvorima, Pajola će postati član beogradskih crno-bijelih, ako se u posljednjem trenutku ne dogodi veliki preokret ili stigne značajno bolja ponuda. Pajola se prethodnih nedjelja dovodio u vezu sa Zvezdom, ali i sa novim klubom iz Rima, u kojem tim sastavlja generalni menadžer Zoran Savić i pred kojim je učešće u Evrokupu 2026/27.

Pajola od početka karijere 2015. igra samo za Virtus i u njemu je postao osvajač FIBA Lige šampiona 2019, pa šampion Evrpa 2022, uz dvije titule prvaka Italije (2021. i 2025) i stečen status standardnog reprezentativca Italije.

(MONDO)

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Alesandro Pajola KK Partizan

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