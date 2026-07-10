"Ljudi, šta mi ovo radimo?": Karlik Džouns ne može da vjeruje šta se dešava

Plejmejker Partizana Karlik Džouns oglasio se na društvenim mrežama, na šta je tačno mislio?

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Karlik Džouns oglasio se misterioznom poruku na društvenim mrežama. U Humskoj je ovih dana turbulentno što se tiče odlazaka, crno-bijeli će ponovo posegnuti za radikalnim promjenama i zamijeniti čitav tim, a da li je se Karlikova objava odnosi upravo na ta dešavanja, ostaje nam da nagađamo.

"Ljudi, šta mi ovo radimo. Da li sam ja jedini koji misli da je ovo ludo?", napisao je Karlik Džouns.

Izvor: Instagram/CarlikJones

Da li će iko ostati?

Za sada su klub zvanično napustili Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski, Sterling Braun, Nik Kalates, Šejk Milton, Isak Bonga, Aleksa Radanov i na kraju Bruno Fernando. Njihovim putem bi mogao Aleksej Pokuševski, dok je jedino siguran ostanak Karlika Džounsa koji je tokom sezone potpisao novi ugovor, Tonjea Džekirija i kapitena Vanje Marinkovića koji je i dalje na oporavku od teške povrede. Tu su još Mitar Bošnjaković, Mario Nakić i Arijan Lakić koji bi trebalo da nastave svoju misiju u crno-bijelom dresu.

Što se tiče dolazaka, očekuje se da Partizan ozvaniči transfere Nikole Tanaskovića, Kavarijusa Hejsa, Kajla Olmena i Dereka Vilisa. Podsjetimo, Partizan je već jednom promijenio čitav tim, bilo je to prije dvije sezone kada je tadašnji trener Željko Obradovića sačuvao samo Balšu Koprivicu.