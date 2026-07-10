Prazni se svlačionica Partizana: Evo ko je otišao, ko ostaje i zašto navijači postaju nestrpljivi

Iz Humske zasad postoje informacije samo o odlasku igrača, dok zvaničnih potvrda o pojačanjima još nema. Prelazni rok dostiže svoj vrhunac, čini se, u svim klubovima osim u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Partizan nedjeljama unazad obavještava navijače o odlascima igrača iz kluba, dok u istom periodu u Humskoj nema novih potpisa. Zvanično je osam košarkaša napustilo klub, u najavi je još odlazaka, dok se potencijalna pojačanja jedva i spominju. Prošlo je tačno mjesec dana od posljednje utakmice "parnog valjka", a evo kako trenutno stoje stvari u Humskoj, dok svuda oko nje bukte transferi.

Posljednji igrač koji je napustio Partizan je Bruno Fernando. Centar iz Angole osmi je košarkaš koji se oprostio od Humske, ali je problem što je tek treći od čijeg je odlaska klub ostvario prihod. Transfer Bruna Fernanda u Efes donio je Partizanu obeštećenje od 150.000 evra. Pored njega, klupska kasa je popunjena i odlascima Isaka Bonge, čiji je transfer u Panatinaikos donio 700.000 evra, kao i Sterlinga Brauna, za kojeg je Žalgiris platio 530.000 evra.

Partizan je donio neke racionalne odluke, ali i pojedine koje na prvi pogled ne djeluju kao najbolja opcija. Tek od nekolicine igrača klub je uspio da zaradi. Humski su, bez obeštećenja, mahom rekli zbogom Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski, Nik Kalates, Aleksa Radanov i Šejk Milton. Nekim igračima ugovori jednostavno nisu produženi, dok je u slučaju Miltona Partizan čak platio 100.000 evra kako bi raskinuo saradnju sa američkim plejmejkerom.

Ko je sve napustio Partizan

Dvejn Vašington (Bajern)

Sterling Braun (Žalgiris)

Nik Kalates (PAOK)

Isak Bonga (Panatinaikos)

Dilan Osetkovski (Valensija)

Šejk Milton (bez kluba)

Aleksa Radanov (bez kluba)

Bruno Fernando (Efes)

Koji transferi Partizana su propali?

Partizan je ostao bez osmorice igrača, pa djeluje da je na pomolu još jedna potpuna rekonstrukcija tima. Još tokom sezone pominjala su se brojna imena koja bi mogla da obuku crno-bijeli dres. Postojala je nada da će se Zek Ledej vratiti u Humsku, ali je sada mnogo bliži odlasku u Hapoel. Pominjali su se i legendarni Peti Mils, kao i Timoti Luvavu-Kabaro, koji je u međuvremenu postao igrač Real Madrida.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

I nisu to jedini neuspjeli pregovori. Ošej Briset će, prema svemu sudeći, ostati u Makabiju, iako je bio želja Partizana. Judžin Omorui se sve češće dovodi u vezu sa Bešiktašom, dok je Nikolas Laprovitola navodno na korak od Huventuda, iako se i njegovo ime povezivalo sa crno-bijelima.

Nedosanjani san ostao je Bogdan Bogdanović, koji će naredne sezone igrati za Hjuston. Posljednja imena koja se pominju kao moguća pojačanja jesu Alesandro Pajola i Tajson Etjen. Italijan navodno traži oko milion evra po sezoni, dok američki bek ima dvosmjerni ugovor u NBA ligi, pa njegova situacija još nije potpuno jasna.

Ko je ostao u Partizanu?

Vidi opis Prazni se svlačionica Partizana: Evo ko je otišao, ko ostaje i zašto navijači postaju nestrpljivi Karlik Džons Karlik Džons na Kupu Radivoja Koraća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Uprkos brojnim odlascima, Partizan je uspio da sačuva okosnicu tima. Prije svega Karlika Džounsa, čiji je ostanak bio prioritet još tokom sezone. Tu su i Mario Nakić i Arijan Lakić, dok se za Alekseja Pokuševskog spekulisalo da bi mogao da pređe u Olimpijakos, PAOK ili neki drugi grčki klub.

U Humskoj ostaju i Tonje Džekiri i Žofri Lovernj, dok se očekuje da kapiten Vanja Marinković uskoro produži ugovor. Posebna priča je Džabari Parker, koji je i dalje zvanično igrač Partizana, iako je drugi dio prošle sezone proveo na pozajmici u Huventudu i želi da ostane u španskom klubu. Ujedno, spominje se odlazak i još jednog domaćeg igrača Mitra Bošnjakovića.

Kada su u pitanju pojačanja za koja se tvrdi da su praktično završena, Nikola Tanasković bi trebalo da se vrati u Humsku iz Budućnosti. U tim Đoana Penjaroje stigao je i Kevarijus Hejs, koji će pojačati konkurenciju na centarskoj poziciji, dok se među imenima koja se dovode u vezu sa Partizanom i dalje nalaze Derik Vilis i Kajl Olman.