Šta se dešava sa Vanjom Marinkovićem? Povrijedio se 23. januara i nema ugovor

KK Partizan skoro cijele sezone nije mogao da računa na iskusnog beka.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Partizana Vanja Marinković vratio se na teren poslije šest mjeseci pauze. Oporavak od teške povrede Ahilove tetive i dalje traje, ali ovo su svakako ohrabrujuće vijesti. Prema nekim najavama, konačni povratak u takmičarski ritam je predviđen za novembar, međutim, nije isključeno da se to dogodi ranije.

Marinković se povrijedio još 23. januara, a kada se vrati u tim sačekaće ga kompletno nova postova. I njemu ugovor ističe ovog ljeta, a Humsku je već napustilo osam košarkaša. Očekuje se da produži saradnju sa crno-bijelima, kao što su to ranije učinili Karlik Džouns i Tonje Džekiri...

Iskusni bek je počeo sa individualnim treninzima, a društvo mu pravi neumorni Aca Matović...

Šta kažu doktori?

Klupski doktor KK Partizan Momčilo Moma Jakovljević nedavno je govorio o Marinkovićevoj povredi koja je jedna od najtežih u profesionalnom sportu.

"U praksi ima i ono orijentaciono, a to nije striktno, što ja ne volim – Ahilova tetiva traje oko devet mjeseci, a povrijedio se 20. januara. Da objasnim, to je povreda tetive, kao i prednji ukršteni ligamenti i to nisu vaskularizovani dijelovi tijela, nema puno krvnih sudova, a ono što je prokrvljeno, brže zarasta", rekao je doktor u intervjuu za "Sportklub".