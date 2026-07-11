Alen Smailagić se vraća u KK Partizan: Crno-bijeli našli tri pojačanja u istom danu

Potencijalni srpski reprezentativac Alen Smailagić blizu povratka u KK Partizan.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan mogao bi u vrlo kratkom roku da obezbijedi tri pojačanja za narednu godinu. Crno-bijeli tim završio je dio posla predviđenog za prelazni rok još tokom prethodne sezone, otkrio je prije nekoliko nedjelja predsjednik kluba Ostoja Mijailović, a zatim se u posljednje vrijeme samo zahvaljivao igračima koji neće biti tu u budućnosti. Sada je vrijeme i za ljetna pojačanja Partizana!

Mjesto u bekovskoj liniji mogao bi da popuni Alesandro Pajola, kao jedna od najvećih zvijezda u evropskoj košarci trebalo bi da stigne Markus Hauard, ali ni tu nije kraj. Crno-bijeli su zainteresovani da u klub vrate Alena Smailagića (25) koji je prethodne sezone igrao za Virtus iz Bolonje.

Smailagić i Pajola bili su saigrači u Virtusu, a samo ih detalji dijele od toga da i u narednoj sezoni nose dres istog kluba. Istina - Smailagić je već igrao za Partizan, a Pajoli bi to bio prvi klub u Srbiji, iako je prije nekoliko nedjelja pominjano da je na meti Crvene zvezde.

Partizan se okrenuo Alenu Smailagiću kada je Zek Ledej počeo da "odugovlači" u pregovorima sa crno-bijelima. Potencijalni reprezentativac Srbije prvo će dobiti 200.000 evra od Virtusa zbog prevremenog raskida ugovora, a zatim i priliku da kao slobodan igrač izabere novu sredinu. Tada će Partizan biti u veoma dobroj poziciji da potpiše igrača koji pokriva pozicije četiri i pet.

Tokom prethodne sezone Smailagić je odigrao 31 meč u Evroligi za Virtus, a na 18 utakmica imao je ulog startera. Prosječno je bilježio 7,4 poena i 2,5 skoka, što su brojke malo slabije nego u dresu Žalgirisa godinu dana ranije (8,1 poen, 2,9 skokova). Svojevremeno je Smailagić odigrao 61 meč za Partizan u Evroligi, a sa crno-bijelima ima i 15 mečeva u sezoni Evrokupa.

Na koga računa KK Partizan?

Crno-bijeli u ovom trenutku nemaju velik igrački kadar. Pod ugovorom sa Partizanom su Karlik Džouns, Arijan Lakić, Mario Nakić, Žofri Lovernj i Tonje Džekiri. Takođe, tu je i Aleksej Pokuševski o čijem odlasku u Grčku se nagađa, dok još nije poznato šta će biti sa kapitenom Vanjom Marinkovićem.

Sa druge strane, brojni odlasci desili su se u prethodnim danima... Otišli su Dvejn Vašington (Bajern), Sterling Braun (Žalgiris), Nik Kalates (PAOK), Isak Bonga (Panatinaikos), Dilan Osetkovski (Valensija), Bruno Fernando (Efes), Šejk Milton i Aleksa Radanov (bez kluba).