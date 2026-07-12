Filip Borovićanin prelazi u Partizan: U ugovoru postoji jedna "caka"

Partizan je postigao dogovor oko dolaska Filipa Borovićanina, ali će on da obuče crno-beli dres naredne sezone.

Izvor: Joe Robbins/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

KK Partizan je dogovorio pojačanje koje neće ove sezone doći u klub. Radi se o Filipu Borovićaninu (22) koji igra na koledžu za "Ksavijer" i koji je navodno sve usaglasio oko dolaska, ali sa malim odlaganjem.

"Borovićanin je dogovorio sve sa Partizanom. Da je odustao od posljednje godine u koledž košarci sada bi došao u Humsku. Ovako je dogovor da se to dogodi sljedećeg ljeta pošto iskoristi izvanrednu ponudu koja se otvorila NIL pravilom na univerzitetu. Crno-bijeli nisu željeli da stanu na put ponudi koja se ne odbija", prenosi portal "Meridiansport".

Borovićanin pokriva pozicije krila i kilnog centra, visok je 206 centimetara i u prosjeku je bilježio 10,8 poena, 7,4 skoka i 4,2 asistencija po utakmici.

Ko je Filip Borovićanin?

Filip Borovićanin Izvor: YouTube/DimcheHoops

Borovićanin je rođen u Beogradu, ali je odlučio da karijeru gradi u Americi. Otišao je prvo u Arizonu gdje je proveo dvije sezone (od 2022. do 2024), pa je sezonu proveo u Novom Meksiku i sada je na univerzitetu "Ksavijer".

Za reprezentaciju Srbije igrao je u uzrastu do 19 godina i bio je na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina 2023. godine gdje je imao prosjek od 14,1 poen, 7,3 skokova i 2,7 asistencija po meču.

(Meridiansport/Mondo)