Srbin sa koledža odbio KK Partizan: Svi su ga već videli u crno-bijelom dresu

Košarkaš Filip Borovićanin odlučio da odigra još jednu godinu na koledžu, umesto da pojača KK Partizan.

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Košarkaški klub Partizan aktivirao s na tržištu, pa su u toku dana čak trojica igrača označeni kao budući prvotimci crno-bijelih. Još se čeka realizacija i predstavljenje Alena Smailagića, Alesandra Pajole i Markusa Hauarda, ali smo u međuvremenu saznali da se srpski košarkaš Filip Borovićanin (22) neće vratiti u Beograd!

Prije nekoliko mjeseci pisalo se da je Borovićanin odlučio da završi karijeru na koledžu za koji nastupa i da će nakon toga potpisati ugovor sa Partizanom, ali... Nove informacije iz SAD otkrivaju da će Filip i naredne sezone nositi dres istog koledža, što znači i da crno-bijeli ostaju bez pojačanja.

Xavier forward Filip Borovicanin has re-committed to the Musketeers for the 2026-27 season despite having the option to enter the transfer portal, his agent@DanielPonemanof WEAVE, told@On3.



The 6-9 senior averaged 10.8 points, 7.4 rebounds, and 4.2 assists per game last…pic.twitter.com/Exmg7B318v — Joe Tipton (@JoeTipton)July 11, 2026

NCAA je odobrio Borovićaninu dodatnu godinu na univerzitetu Ksavijer i on se vraća među "musketare" što znači da u sezoni 2026/27 neće nositi dres Partizana. Borovićanin je svojevremeno igrao za Beko iz Koteža, pa otišao na univerzitet Arizona gdje se nije najbolje snašao i odatle prešao u Nju Meksiko Lobose, da bi odatle završio u Ksavijer Musketirsima.

Inače, Filip Borovićanin pokriva pozicije tri i četiri, visok je 206 centimetara i težak oko 100 kilograma. Svojevremeno je bio omladinski reprezentativac Srbije i sa nacionalnim timom igrao je na Evropskom prvenstvu. Prošle sezone u SAD imao je odlične brojke - 10,8 poena, 7,4 skokova i 4,2 asistencije.