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Ostoja Mijailović najavio velike promjene u Partizanu: "Uskoro kreće drugačija poruka"

Ostoja Mijailović najavio velike promjene u Partizanu: "Uskoro kreće drugačija poruka"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ostoja Mijailović se oglasio i tvrdi da će vrlo brzo Partizan umjesto "zahvalnica" da predstavlja pojačanja.

Ostoja Mijailović o pojačanjima u Partizanu Izvor: MN PRESS

KK Partizan će uskoro krenuti sa predstavljanjem pojačanja. Najavio je to i prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović. U prethodnom periodu srpski je klub uglavnom davao "zahvalnice" igračima koji su otišli, ali će se to vrlo brzo promijeniti.

"Do sada smo uglavnom govorili 'hvala', a vrlo uskoro krećemo sa 'Dobro došli u Partizan'. Još malo strpljenja. Biće prilike da predstavimo i nova lica", rekao je Mijailović za "B92".

Navijači nestrpljivo čekaju da vide kakav će to tim da ima Đoan Penjaroja za narednu sezonu i ko će biti u ekipi. Za sada je bilo dosta spekulacija koje su se završile neslavno.

Najnoviji igrači koji su "već viđeni" u crno-bijelom dresu su Alesandro Pajola, Alen Smailagić, dok se spominje i dolazak Markusa Hauarda. Najnoviji na toj listi je Filip Borovićanin koji je navodno dogovoren za narednu sezonu...

Ko je sve otišao iz Partizana?

Partizan je prethodnih nedjelja bio dosta aktivan u uručivanju "zahvalnica". Skoro svakodnevno je klub objavljivao poruke zahvalnosti igračima koji su otišli i koji će karijeru nastaviti u nekim drugim klubovima.

Oni su do sada otišli iz Humske:

  • Dvejn Vašington (Bajern)
  • Sterling Braun (Žalgiris, uz obeštećenje)
  • Nik Kalates (PAOK)
  • Isak Bonga (Panatinaikos, uz obeštećenje)
  • Dilan Osetkovski (Valensija)
  • Šejk Milton (bez kluba)
  • Aleksa Radanov (bez kluba)
  • Bruno Fernando (Efes, uz obeštećenje)

Kalik Džouns iznenađen

Karlik Džouns je produžio ugovor sa Partizanom i biće nosilac igre Đoana Penjaroje u narednoj sezoni. Ali, ni njemu nije baš najjasnije šta se dešava u klubu i sa kim će da igra. Vidjelo se to i po njegovoj objavi na Instagramu.

"Ljudi, šta mi ovo radimo? Da li sam ja jedini koji misli da je ovo ludo?", napisao je Karlik i privukao dosta pažnje navijača koji imaju slično pitanje.

Sa druge strane Ostoja Mijailović traži strpljenje i tvrdi da će sve uskoro da bude poznato...

(B92/MONDO)

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Tagovi

Ostoja Mijailović KK Partizan

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