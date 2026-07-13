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Met Kostelo ne dolazi u Crvenu zvezdu

Met Kostelo ne dolazi u Crvenu zvezdu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda nije dovela Meta Kostela iz Valensije, koji nastavlja karijeru u Japanu.

Met Kostelo ne dolazi u KK Crvena zvezda Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je ovog ljeta potvrdila dolazak samo Krisa Džounsa, a utisak je da je više od dvadesetak košarkaša bilo povezivano s njom. Jedan od njih je i Met Kostelo iz Valensije, koji neće doći na Mali Kalemegdan nego karijeru nastavlja u Japanu, gdje je već stigao i da potpiše ugovor.

Prošle sezone Kostelo je bio jedan od najvažnijih igrača Valensije, ekipe koja je na kraju stigla do fajnal-fora Evrolige i osvojila je titulu u Španiji, ali je kao i većina drugih odlučio da promijeni sredinu.

S odlaskom glavnog igrača Žana Montera u Olimpijakos, zatim trenera Pedra Martineza u Real Madrid, utisak je da su i ostali odlučili da "povuku nogu" i iskoriste trenutak kada je njihova cijena na vrhuncu. Kostelo je tako dobio odlične uslove u Japanu gdje će igrati za Čiba Džetse, zajedno sa trenerom Adrijanom Kovačem.

Ovaj 32-godišnji Amerikanac, s pasošem Obale Slonovače, prošle sezone je bilježio 6,2 poena, 3,8 skokova i 0,9 asistencija u Evroligi i bio je jedan od interesantnijih centara na tržištu.

Podsjetimo, iz Valensije su otišli i Pradilja, De Larea, Badiju, Ki, Tompson...

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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KK Crvena zvezda

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