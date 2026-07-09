Zvanično je: Batler ostaje u Crvenoj zvezdi

Jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde produžio je ugovor sa klub sa Malog Kalemegdana

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda obradovala je navijače! Džared Batler, jedan od najboljih igrača u crveno-bijelom timu, produžio je ugovor sa klubom, javljaju sa Malog Kalemegdana. Iz Crvene zvezde su saopštili da će Batler još jednu sezonu ostati u timu.

"Batler će tako biti izuzetno važan dio ekipe crveno-bijelih u narednoj sezoni, u kojoj će na klupi sjediti novi trener Ibon Navaro. Sportski sektor KK Crvena zvezda uložio je velike napore kako bi zadržao u svojim redovima igrača koji je imao i koji će imati izuzetno važnu ulogu u našem timu", stoji na sajtu kluba.

Batler je u Crvenu zvezdu stigao iz NBA lige, gdje je nastupao za Finiks i Filadelfiju. U dresu Zvezde pružao je sjajne partije, pa je tako u Evroligi prosječno bilježio 13,3 poena, 2,1 skok i 3,7 asistencija po utakmici. Kada je riječ o regionalnom takmičenju, imao je nešto skromniji učinak. Na 10 utakmica postizao je 11,3 poena, uz dvije uhvaćene lopte, 3,4 asistencije i 1,1 ukradenu loptu po meču.

"Džared Batler je tokom ovog prelaznog roka, zbog svega što je prikazao od dolaska u Crvenu zvezdu, imao brojne i izuzetno unosne ponude klubova iz NBA lige i Evrolige, ali je odlučio da nastavi da nosi naš crveno-bijeli dres! Klub se ovom prilikom zahvaljuje Džeredu Batleru jer je pokazao ogromnu želju da i dalje bude dio Crvene zvezde i važan član našeg tima u narednoj sezoni", dodaje se u saopštenju.