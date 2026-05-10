Crvena zvezda se hitno oglasila zbog spekulacija o odlasku Džordana Nvore i Džareda Batlera

Crvena zvezda je reagovala na spekulacije oko potencijalnog odlaska Džordana Nvore i Džareda Batlera.

Da li će Džordan Nvora i Džared Batler da odu iz Crvene zvezde? Zbog navoda koji su se pojavili u španskim medijima o interesovanju Reala i Barselone za najboljeg strelca crveno-bijelih, stigla je reakcija.

Iz kluba su se oglasili kratkim saopštenjem o tim pisanjima i istakli da klauzule postoje samo za NBA ligu.

"Povodom pojedinih natpisa u medijima, poslije informacija koje je iznio španski novinar u vezi našeg igrača Nvore. Podsjećam još jednom, jer je ovo bila tema i prije mjesec dana - Nvora i Batler imaju izlazne klauzule samo za NBA ligu. Obojica imaju ugovore sa našim klubom koji važe i za narednu sezonu u slučaju da se ne vrate u NBA ligu", poručili su iz Zvezde.

Kako su igrali Nvora i Batler u Evroligi?

Kada je u pitanju tekuća sezona Nvora i Batler bili su odlični napadački. Defanzivno su imali probleme i to je nešto na čemu će morati da rade. Sada ih sa Zvezdom čeka revanš meč sa Cedevita Olimpijom u Ljubljani i potencijalni duel sa Partizanom u polufinalu ako "vječiti" opravdaju ulogu favorita protiv Bosne.

Što se Nvore tiče njegov evroligaški prosjek je 16,9 poena, 4,4 skoka i 1,6 asistencija, dok je Batler na 13,4 poena, 3,7 asistencija i 2,2 skoka po utakmici.

