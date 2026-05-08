Crvena zvezda se oglasila zbog legendarnog Cveleta: Evo kada će biti komemoracija i sahrana

Autor Bojan Jakovljević
Crvena zvezda se oglasila i objavila datum i vrijeme komemoracije i sahrane Vladimira Cvetkovića.

Vladimir Cvetković komemoracija i sahrana Izvor: MN PRESS

Legendarni košarkaš Vladimir Cvetković preminuo je na Đurđevdan, 6. maja, u 85. godini. Pored toga bio je i generalni sekretar u fudbalskom klubu i upravu su sa "Marakane" poslali detalje o komemoraciji i sahrani.

"Komemoracija Vladimira Cvetkovića biće održana u utorak 12. maja u 11 časova u medija centru stadiona 'Rajko Mitić'. Sahrana će se održati u utorak na Novom groblju u Beogradu. Opelo će početi u 13.30 časova, dok će sahrana biti u 14 sati", navodi se u saopštenju.

Od njega se već danima opraštaju mnogi, a koliki trag je ostavio u crveno-bijelom govore i riječi ljudi iz Zvezde.

"Velikan Crvene zvezde i jedna od najvažnijih ličnosti u istoriji našeg košarkaškog kluba i cijelog Sportskog Društva - Vladimir Cvetković, preminuo je u srijedu, 6. maja 2026. godine u Beogradu. Rijetko koja ličnost je obilježila istoriju jednog košarkaškog kluba, kasnije i cjelokupnog Sportskog društva, takvog značaja i veličine, kao što je to učinio Vladimir Cvetković sa našom Crvenom zvezdom", stoji u saopštenju.

