Saša Obradović se slomio zbog Cveleta (VIDEO)

Saša Obradović nije mogao da zadrži emocije na konferenciji za medije, prvo je pričao o Vladimiru Cvetkoviću sa knedlom u grlu, pa se rasplakao.

Crvena zvezda pobijedila je Cedevita Olimpiju u Pioniru (101:92), ali za Sašu Obradovića je meč bio u drugom planu. Potresla ga je smrt legendarnog Vladimira Cvetkovića. Prvo se rasplakao pred početak meča, pa se borio sa emocijama i na konferenciji za medije. Nije mogao da izdrži, rasplakao se i pred kamerama dok je pričao sa novinarima.

"Ovu pobjedu bio posvetio legendarnom Vladimir Cvetkoviću. Izjavio bih saučešće familiji, ali ja sebe smatram tom familijom. Cijeli život, od mojih kadetskih dana u Zvezdi, pa sve do dana današnjeg, sva iskustva i dobra i pozitivna i negativna, emocije su prošle kroz tu kuću. Ja sam do groba zahvalan cijeloj toj familiji, to jest mojoj familiji, jer ja to tako shvatam. Imao sam čast da ga dotaknem sinoć kada se sve to dogodilo. Iako znam da kontrolišem emocije, jako mi je teško, čak sam ovu utakmicu bio u jako drugom izdanju", počeo je Obradović sa knedlom u grlu.

Nastavio je da priča u jednom dahu o legendi koju je mnogo cijenio.

"Otišao je jedan od najvećih zvjezdaša koji je ikad postojao. Izvinjavam se familiji ako sam iznio neku stvar koja bi smjela da se sazna naknadno. Čovjek je 10 godina u jednoj torbici čuvao trenerku, čarape, patike Zvezdine, čekajući dan kad će da ode sa ovog svijeta, da bude sahranjen u toj opremi. To samo govori koliko je veliki bio veliki Vladimir. Hvala mu za sve savjete i za svu podršku koju sam dobio i nek mu je vječna slava", poručio je trener Zvezde.

"Ne mogu više majke mi"

Kada je završio sa pričom o utakmici i dešavanjima na terenu dobio je još jedno pitanje novinara o Cvetkoviću. Nije mogao da izdrži, ustao je i napustio salu.

"Ne mogu više, majke mi", rekao je Saša i otišao.

