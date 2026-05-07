logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Obradović se slomio zbog Cveleta (VIDEO)

Saša Obradović se slomio zbog Cveleta (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović nije mogao da zadrži emocije na konferenciji za medije, prvo je pričao o Vladimiru Cvetkoviću sa knedlom u grlu, pa se rasplakao.

Sasa obradovic se slomio pred kamerama zbog cvetkovica Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda/ MN Press

Crvena zvezda pobijedila je Cedevita Olimpiju u Pioniru (101:92), ali za Sašu Obradovića je meč bio u drugom planu. Potresla ga je smrt legendarnog Vladimira Cvetkovića. Prvo se rasplakao pred početak meča, pa se borio sa emocijama i na konferenciji za medije. Nije mogao da izdrži, rasplakao se i pred kamerama dok je pričao sa novinarima.

"Ovu pobjedu bio posvetio legendarnom Vladimir Cvetkoviću. Izjavio bih saučešće familiji, ali ja sebe smatram tom familijom. Cijeli život, od mojih kadetskih dana u Zvezdi, pa sve do dana današnjeg, sva iskustva i dobra i pozitivna i negativna, emocije su prošle kroz tu kuću. Ja sam do groba zahvalan cijeloj toj familiji, to jest mojoj familiji, jer ja to tako shvatam. Imao sam čast da ga dotaknem sinoć kada se sve to dogodilo. Iako znam da kontrolišem emocije, jako mi je teško, čak sam ovu utakmicu bio u jako drugom izdanju", počeo je Obradović sa knedlom u grlu.

Pogledajte

02:10
Saša Obradović se slomio na konferenciji zbog smrti Cvetkovića
Izvor: KK Crvena zvezda
Izvor: KK Crvena zvezda

Nastavio je da priča u jednom dahu o legendi koju je mnogo cijenio.

"Otišao je jedan od najvećih zvjezdaša koji je ikad postojao. Izvinjavam se familiji ako sam iznio neku stvar koja bi smjela da se sazna naknadno. Čovjek je 10 godina u jednoj torbici čuvao trenerku, čarape, patike Zvezdine, čekajući dan kad će da ode sa ovog svijeta, da bude sahranjen u toj opremi. To samo govori koliko je veliki bio veliki Vladimir. Hvala mu za sve savjete i za svu podršku koju sam dobio i nek mu je vječna slava", poručio je trener Zvezde.

"Ne mogu više majke mi"

Kada je završio sa pričom o utakmici i dešavanjima na terenu dobio je još jedno pitanje novinara o Cvetkoviću. Nije mogao da izdrži, ustao je i napustio salu.

"Ne mogu više, majke mi", rekao je Saša i otišao.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:22
Saša Obradović plače zbog Vladimira Cvetkovića
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Obradović KK Crvena zvezda Vladimir Cvetković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC