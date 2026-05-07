Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Cedevita Olimpije na domaćem terenu sa 101:92, u prvoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige.
Druga utakmica je na programu u utorak u hali "Stožice", a eventualna majstorica zakazana je za petak.
Trener crveno-bijelih Saša Obradović nije mogao da računa na Kodija Milera-Mekintajera i Stefana Miljenovića koji su već neko vrijeme van terena zbog povrede, dok među 12 igrača nije bilo ni Čime Monekea.
Gledali smo jako zanimljiv i efikasan meč u dvorani "Aleksandar Nikolić", a gosti iz Slovenije su bili konkurenti tokom 35 minuta košarke, čak su nekoliko puta imali rezultat na svojoj strani. U prvoj dionici su oba tima uglavnom dolazila do poena iz reketa, dok smo u drugoj četvrtini gledali okršaj sa distance.
U prvom poluvremenu je briljirao Umodža Gibson, dok je u crveno-bijelom taboru bilo nekoliko raspoloženih igrača. Nikola Kalinić je pokazao rekaciju poslije nemilih dešavanja u KLS, dok je Tajson Karter bio ključna figura na terenu dok se nije "pojavio" Džordan Nvora u drugom poluvremenu. Najveća prednost domaćih je bila +7, a na velikom odmoru bilo je 51:47.
Crvena zvezda u finišu slomila Cedevitu Olimpiju: Dominacija Džordana Nvore za 1:0
U drugom dijelu u svoj ritam ušao Džordan Nvora koji je u prvom poluvremenu imao samo tri poena, nekoliko jako loših šuteva i poteza, da bi se u nastavku potpuno probudio.
Crveno-bijeli su prelomili meč serijom 8:0 sredinom posljednjeg kvartala, a upravo je Nvora bio najzaslužniji kada se digao na trojku i pogodio preko ruke. Na kraju je meč završio kao najefikasniji sa 25 poena i sedam skokova. Ispratio ga je Karter sa 17 poena i pet asistencija, dok su dvocifreni bili još Ognjen Dobrić i Ebuka Izundu sa po 11, te Džoel Bolomboj 10.
Kod Cedevita Olimpije najbolji je bio Gibson sa 19 poena i devet asistencija, Di Džej Stjuart je dodao 18 uz pet skokova, dok je David Škara bio odličan sa 16 pogodaka.
.@JordanNworaflies in for the putback slam to cap a super exciting first half.#ABAPlayoffs@kkcrvenazvezdapic.twitter.com/o0oGiPQLh8— AdmiralBet ABA League (@ABA_League)May 7, 2026
