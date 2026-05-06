"Kada Zvezdašima kažeš 'Cvele', svi znaju o kome se radi": Zvezda se oprostila od velikog Vladimira Cvetkovića

Košarkaški klub Crvena zvezda poslao je posljednji pozdrav bivšem igraču Vladimiru Cvetokoviću

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Crvena zvezda poslao je posljednji pozdrav bivšem igraču Vladimiru Cvetkoviću. Rođeni Lozničačnin karijeru je proveo u crveno-bijelom dresu, u klubu u kojem je odigrao 293 meča i postigao 6006 poena. Tim sa Malog Kalemegdana oglasio se poslije vijesti da je Cvetković preminuo u 85. godini.

"Velikan Crvene zvezde i jedna od najvažnijih ličnosti u istoriji našeg košarkaškog kluba i cijelog Sportskog društva - Vladimir Cvetković, preminuo je u srijedu 06. maja 2026.godine u Beogradu. Rijetko koja ličnost je obilježila istoriju jednog košarkaškog kluba, kasnije i cjelokupnog Sportskog društva, takvog značaja i veličine, kao što je to učinio Vladimir Cvetković sa našom Crvenom zvezdom."

Veliki Vladimir ili jednostavno Cvele, dodao je klub u tekstu o bivšem košarkašu.

"Još kao dijete počeo je prvo da se bavi boksom, fiskulturna sala bila mu je u blizini mjesta stanovanja. Kao golman u u matičnom klubu LSK iz Loznice zadobija prelom ruke u predjelu ramena. Ta povreda koja ga je odvojila od sporta dvije godine i usmjerila ga je potpuno slučajno ka košarci... Prvi basketi sa društvom u školskom dvorištu, pa dominacija na regionalnim utakmicama (za košarkašku ekipu grada Zvornika protiv ekipe grada Banjaluke ubacio je 50 poena) skrenuli su pažnju tadašnjeg trenera a nekadašnja igračka legenda Crvene zvezde Aleksandra Geca.

Par dana kasnije, te 1958. godine Cvele potpisuje ugovor sa Crvenom zvezdom - a sve ostalo je postalo istorija KK Crvena zvezda, jedinog kluba za koji je Vladimir Cvetković igrao do završetka karijere. Rodnu Loznicu zamijenio je ulicom Zmaja od Noćaja na Dorćolu, a utakmice, uspjesi i lični rekordi su počeli da se nižu... Debitovao je za crveno-bijele 27. oktobra 1959 u Čačku. Rekorder po broju ubačenih poena u tim vremenima (57), reprezentativac Jugoslavije.

Samo dvije godine kasnije, postaje Zvezdin najbolji strijelac, a 1966 godine i najbolji strijelac prvenstva Jugoslavije. Već 1965. godine postaje kapiten Crvene zvezde i ispunjava svoj životni san. Kako je sam govorio - u Crvenoj zvezdi se ne postavlja kapiten, već se kapiten postaje. Te 1966. godine Vladimir Cvetković je prvi ponio titulu najboljeg sportiste SD Crvena zvezda koja se od te godina pa sve do današnjih dana svakog 4. marta tokom proslave rođendana SD dodjeljuje najboljem sportisti. Karijeru je završio nakon takmičarske sezone 1971-1972", stoji u oproštaju Crvene zvezde.

U tekstu se još navodi i da je Vladimir bio najbolji strijelac Zvezde devet puta, najbolji strijelac u Kupu - tri puta. U nevjerovatnih 13 sezona u crveno-bijelom klubu gotovo da nije propusti nijedan meč, svega šest šuta nije izašao na teren. Košarkašku karijeru završio je na veličanstveni način, kada se na oproštajnoj utakmici u novobeogradskoj Hali sportova okupio cjelokupan košarkaški svijet, na meču između Crvene zvezde i Srebrnih momaka, 24. oktobra 1972.

Iz Zvezde su o legendi još dodali: "Još tokom igračke karijere 1967. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu a 1968. godine se zaposlio u turističkoj agenciji 'Kvarner expres'. Prvog maja 1983. godine prelazi u Fudbalski klub Crvena zvezda gdje je proveo punih 18 godina prvo kao generalni sekretar a potom i kao generalni direktor. Kruna tog rada uslijedila je 25. maja 1991. godine u Bariju i Tokiju kada je Crvena zvezda postala Evropski i svjetski šampion!

Od 1992. pa sve do 1998. godine bio je i ministar sporta u vladi Srbije. Na proslavi 70 godina postojanja SD Crvena zvezda Vladimir Cvetković je dobio zlatnu značku za cjelokupni doprinos i tom prilikom je zahvaljujući se u ime svih dobitnika nagrada održao jedan od najemotivnijih i najlegendarnijih govora:

'Posebna mi je čast da u ime ovakvih sportista i povodom ove nagrade mogu da se zahvalim Crvenoj zvezdi što nam je omogućila da kao njeni članovi doživimo najbolje trenutke svojih karijera - ali i naših života... Ima trenutaka kada stvarnost nadmaši najjlepše snove. Kao mladi jednog dana sanjamo da postanemo dio Zvezde. Onda dođe trenutak kada obučeš crveno-bijeli dres i počneš da trčiš, plivaš, skačeš, daješ koševe, živiš i radiš u svojoj Zvezdi. I onda pri kraju svog sportskog života doživiš to da onaj san iz djetinjstva bude smiješan u odnosu na stvarnost. I na kraju Zvezda ti kaže hvala. Zvezdo, hvala ti što postojiš.'"

Vladimir Cvetković je 2021. izabran za počasnog člana Skupštine Crvene zvezde. U istoriji Košarkaškog kluba Crvena zvezda su samo dvije velike ličnosti za ovih 77 godina postojanja ponijele ovo izuzetno priznanje 1963. to je bio Ivo Andrić i Vladimir Cvetković.

"Postoje ljudi koji su temelji jednog velikog kluba, jednog velikog sportskog društva, a nisu do kraja priznati za sve ono što su uradili. Vladimir Cvetković je onim što je uradio za Crvenu zvezdu, među desetinama hiljada ljudi koji su vezali svoje živote radeći ili igrajući za Crvenu zvezdu - možda i najveća i najvažnija figura. Sinonim za vjernost, ogromnu ljubav koju nikada nije krio prema našoj Crvenoj zvezdi, i konačno uspjehe od kojih će neki biti teško nadmašeni.

Jer kada Zvezdašima kažeš 'Cvele' svi znaju o kome se radi. Jedan, jedinstven i neponovljiv! Odlazak Vladimira Cvetkovića je nenadoknadiv gubitak za KK Crvena zvezda, FK Crvena zvezda i cijelu našu crveno-bijelu porodicu.

KK Crvena zvezda, predsjednik kluba Željko Drčelić, predsjednik UO Živorad Vasić, kompletan menadžment kluba, treneri, igrački kadar, svi zaposleni izražavaju ovim putem izraze najdubljeg saučešća porodici Vladimira Cvetkovića", stoji u oproštaju Crvene zvezde.