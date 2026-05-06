"Dao je bacanja za prvu medalju Jugoslavije": Od Vladimira Cvetkovića se oprostio i Košarkaški savez Srbije

KSS podsjetio na značaj i veličinu Vladimira Cvetkovića reagujući na vijest o njegovoj smrti u Beogradu, u 85. godini

Košarkaški savez Srbije oglasio se o smrti Vladimira Cvetkovića, velikana reprezentacije Jugoslavije i Crvene zvezde.

"Sa velikom tugom, Košarkaški savez Srbije primio je vijest da nas je u 85. godini napustio naš legendarni košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner Vladimir Cvetković.

Legendarni Cvele je za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao 149 utakmica i postigao 1.276 poena. Osvojio je četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima, na Svjetskom prvenstvu 1963. i 1967. godine, Olimpijskim igrama 1968. i Evropskom prvenstvu 1969. godine. Zauvijek će ostati upamćena njegova dva pogođena slobodna bacanja za pobjedu protiv moćne selekcije SSSR 63:62 na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, kojom je Jugoslavija obezbijedila prvu košarkašku medalju u istoriji na najvećoj svjetskoj smotri sporta."

"Cvetković je bio jedan od sinonima za Košarkaški klub Crvena zvezda, za koji je odigrao 13 šampionata Jugoslavije i osvojio dvije šampionske titule i jedan nacionalni Kup. Košarkaško iskustvo pomoglo mu je da postane legenda Fudbalskog kluba Crvena zvezda, gdje je kao generalni sekretar za 18 godina doprinio osvajanju 18 trofeja od 1983. do 2001. godine. Bio je jedan od najzaslužnijih za formiranje tima koji je postao šampion Evrope u Bariju i šampion svijeta u Tokiju. Od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport.

Cvele, vječna Ti slava i Hvala!", poruka je iz KSS.