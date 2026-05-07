Saša Obradović se rasplakao u Pioniru: Zbog Cveleta nije mogao da zadrži emocije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Saši Obradviću teško je pala smrt legendarnog Vladimira Cvetkovića i plakao je u Pioniru, dok su igrači Crvene zvezde i Cedevita Olimpije nosili majice a njegovim likom.

Smrt Vladimira Cvetkovića potresla je košarkašku javnost. Legendarni as preminuo je u 85. godini, a to je teško palo mnogima. Jedan od njih je Saša Obradović koji nije mogao da zadrži emocije pred utakmicu Crvene zvezde i Cedevita Olimpije u plej-ofu ABA lige.

Pred sam početak meča održan je minut ćutanja u čast popularnog Cveleta. Dok se to dešavalo Obradović nije mogao da izdrži. Počeo je da plače i bilo mu je potrebno malo vremena da se smiri i da dođe k sebi.

Počast su mu odali i igrači oba tima. Izašli su u majicama sa njegovim znakom na kom je bila njegova slika i godina rođenja i smrti. Na taj način su odali počast legendarnom Cvetkoviću.

Saša Obradović plače zbog Vladimira Cvetkovića
Zvezda se oprostila od njega

Crvena zvezda se oprostila od njega dugim i potresnim saopštenjem u kom možda jedan dio najbolje opisuje njegov značaj za crveno-bijele i to za cijelo Sportsko društvo.

"Postoje ljudi koji su temelji jednog velikog kluba, jednog velikog sportskog društva, a nisu do kraja priznati za sve ono što su uradili. Vladimir Cvetković je onim što je uradio za Crvenu zvezdu, među desetinama hiljada ljudi koji su vezali svoje živote radeći ili igrajući za Crvenu zvezdu - možda i najveća i najvažnija figura. Sinonim za vjernost, ogromnu ljubav koju nikada nije krio prema našoj Crvenoj zvezdi, i konačno uspjehe od kojih će neki biti teško nadmašeni. Jer kada zvjezdašima kažeš 'Cvele' svi znaju o kome se radi. Jedan, jedinstven i neponovljiv! Odlazak Vladimira Cvetkovića je nenadoknadiv gubitak za KK Crvena zvezda, FK Crvena zvezda i cijelu našu crveno-bijelu porodicu", navodi se u saopštenju.

