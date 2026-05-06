Fudbalski savez Srbije oprostio se od Vladimira Cvetkovića

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije oprostio se od bivšeg košarkaša Crvene zvezde i funkcionera crveno-bijelih. Vladimir Cvetković je preminuo u 85. godini, a o tome kakav trag je ostavio u srpskom sportu dovoljno govori i činjenica da oproštaju stižu sa svih strana.

Oproštaj Fudbalskog saveza Srbije prenosimo u cijelosti:

"Tužna vijest za srpski sport. Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba, zajedno sa Draganom Džajićem tvorac najvećih uspjeha Crvene zvezde, preminuo je u 84. godini na Đurđevdan. Čuveni Cvele bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.

Vidi opis "Otišao je tvorac najvećih uspeha Crvene zvezde": FSS se oprostio od Vladimira Cvetkovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svjetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine). Vladimir Cvetković je rođen 24. maja u Loznici. Najprije je bio fudbalski golman, ali je sa 14 godina doživio prelom ramene kosti lijeve ruke, a tu povredu je i obnovio. Po savjetu ljekara, prešao je na košarku, u kojoj se proslavio kao član Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije.

U Beogradu je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, bio je direktor SC 'Tašmajdan', a od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport. Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, stvorio je ekipu koja je postala šampion Evrope i svijeta i osvojila 18 trofeja tokom njegovog staža, dugog 18 godina.

Vidi opis "Otišao je tvorac najvećih uspeha Crvene zvezde": FSS se oprostio od Vladimira Cvetkovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda (1965. godina), dobio je oktobarsku nagradu Grada Beogrda, majsku nagradu Republike Srbije, orden zasluga za narod sa srebrnim vijencem i orden rada sa zlatnim vijencem, nosilac je Nacionalnog sportskog priznanja i brojnih drugih nagrada.

Cvetkovićeva bivša supruga Rada Đurić bila je košarkašica. Otac je dvoje djece, ima i unuke. Kćerka Zorana je igrala košarku, sada je doktor kliničke psihologije u SAD, a sin Rastko je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i brojnih inostranih klubova.

Fudbalski savez Srbije izražava najiskrenije saučešće porodici Vladimira Cvetkovića", stoji u oproštaju FSS.